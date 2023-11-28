Düzce ve Karabük'teki mağaralar doğa tutkunlarının rotasını çiziyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce 1. derece sit alanı olarak tescillenen, toplam uzunluğu 1017 metre olan mağaranın 350 metrelik alanı ziyaret edilebiliyor. Bu yıl 42 bin civarında misafir ağırlayan yapının damlataş bakımından zengin beyaz oda olarak anılan bölgeleri, ziyaretçilerin en çok gezdikleri alanlar arasında yer alıyor.