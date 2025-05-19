Düzce Konuralp Uluslararası Konuralp Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

Bu yıl ilki düzenlenen Düzce Konuralp Uluslararası Film Festivali, 18 Mayıs’ta düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. Dört kategoride 21 filmin yarıştığı festivalin ödül töreni Düzce Üniversitesi Cumhuriyet Konferans Salonu’nda gerçekleşti. Ödül töreni protokolün açılış konuşmalarıyla başladı.

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DÜZCE VALİSİ ASLAN: "BÜYÜK BULUŞMALARLA SİNEMANIN PERDESİNİ ARALADIK"

Festival Onur Kurulu Başkanı Düzce Valisi Selçuk Aslan, törende yaptığı konuşmada dört gün süren festival boyunca tarihin köklerinin sinemanın evrensel diliyle birleştiğinde çok güçlü bir şekilde ortaya çıktığına tanıklık ettiklerini vurgulayarak; "Bu gün son gün, ancak görüyorum ki dopdolu geçen programlarla tüm paydaşlarımızla bu işbirliğinin temelini büyük bir özveri, emek ve titizlikle atmışız" dedi.

Vali Selçuk Aslan, Düzce’nin Türkiye’nin en genç ili olduğunu hatırlatarak; “Festivalimiz bize bu toprakların köklü bir geçmişe sahip olduğunu bize bir kez daha hatırlattı. Tüm yerel dinamiklerimizle birlikte şehrimizin kalbine sinemayı yerleştirmek istiyoruz diyerek yola çıkmıştık. İlk günden beri bu sürece yakından şahitlik etti. Düzce ve sinema birbirine çok yakıştı. Çok değerli sinemacıları şehrimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz” diye konuştu. Festivalin ilkinin başarıyla tamamlandığını söyleyen Aslan: “Arka plandaki titiz ve incelikli çalışmalar bu organizasyonun bir gelenek haline gelebileceğini bize gösterdi. Sinemaya ve tarihe doyacağımız keyifli bir süreç geçirdik. Büyük buluşmalarda sinemanın perdesini araladık. Kurumlarımızla sinemayı kucakladık, sinema şehri olma yolunda inanıyorum ki büyük bir adım attık” ifadelerini kullandı.

Düzce Valisi Selçuk Aslan Vali Aslan, konuşmasında festivalde gerçekleşen sunumların bir kitap haline geleceğini de duyurarak, başta Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü olmak üzere festival destek veren bütün kurumlara, katılım gösteren sinemacılara, etkinliklerde yer alan sektör profesyonellerine, festival ekibine ve festivali ilgiyle takip eden Düzcelilere teşekkür etti. AK Parti MKYK Üyesi ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir de, sinemanın bir sanat olmasının yanı sıra aynı zamanda bir sosyal öğrenme aracı olduğuna dikkat çekti. Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir ve Düzce Ticaret Odası Başkanı Erdoğan Bıyık da festivali hayata geçiren Düzce Valisi Aslan’a ve emeği geçenlere teşekkür etti. AK Parti MKYK Üyesi ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ve Ahmet Toğaç EDİZ HUN'A 'YAŞAM BOYU ONUR ÖDÜLÜ' VERİLDİ Protokol konuşmalarının ardından Türk sinemasının duayen ismi Ediz Hun, Düzcelilerle buluştu. Usta sanatçı, Doç. Dr. Oğuz Göksu’nun yönettiği söyleşide, oyunculuk dünyasına adım atma hikâyesini anlattı. Oyunculuk kariyerine başladığı sırada henüz üniversite eğitimi almamış olduğunu vurgulayan Hun; “Sinema çok önemli bir üniversitedir, disiplini öğrenirsiniz. Hayat da bir disiplindir. Sinema bana sabrı, zamanında bir yere varmayı, saygıyı, sevgiyi öğretti. Başarılı olmak istiyorsanız, işinizi iyi yapacaksınız. İşinizi iyi yaparsanız herkes sizi sever. Sinema, benim üniversitem oldu” dedi.

Düzce Valisi Selçuk Aslan ve Ediz Hun Ediz Hun, kariyeri boyunca mesleğini her zaman büyük bir özenle yaptığını vurgulayarak salonda kendisini dinleyen gençlere “Her zaman işinizi iyi yapın, ciddi olun, çok çalışın, bu ülkeye faydalı olun” tavsiyesinde bulundu. Konuşmasının sonunda Ediz Hun’a Düzce Valisi Aslan tarafından 'Düzce Konuralp Uluslararası Film Festivali Yaşam Boyu Onur Ödülü' takdim edildi. Bu yıl ilk kez düzenlenen Düzce Konuralp Uluslararası Film Festivali’nin ödülleri de gecenin sonunda dört kategoride ödüller sahibini buldu. Kurmaca Kategorisi’nde birinciye verilen ‘En İyi Film Ödülü’; Ahmet Toğaç’n ‘Aç Açına’ filmi layık görüldü. Yönetmen ödülünü Ak Parti Düzce Vekili Ayşe Keşir’den aldı. İkincilik ödülü İranlı yönetmen Gita Feizi’nin ‘The Plain Sing’ filmine verilirken, üçüncülük ödülü de Mert Eşberk’in ‘Toprağın İzi’ filminin oldu. Belgesel Kategorisi’nde birinciye verilen ‘En İyi Belgesel Ödülü’ Abdullah Harun İlhan’ın ‘Free Words: A Poet From Gaza’ belgeseli değer bulundu. REKLAM İkincilik ödülünü Fatih Diren’in ‘Baletler Köyü’ belgeseli kazanırken, üçüncülük ödülünü ise Yalçın Çiftçi’nin ‘Beyaz Dağın Çocukları’ aldı.

Yapım Destek Kategorisi’nde birincilik ödülü Selin Aktaş’ın ‘Anne, Babam Bana Kızacak mı?’ filminin olurken, ikincilik ise Duhan Kavakoğlu’nun yaptığı ’89.10’ filminin oldu. Festivalin Aile temasına yönelik bir aile filmine verilen 'Valilik Özel Ödülü' ise yönetmen Merve Kuş Mataracı’nın ‘Emma’ belgeseline verildi. Ödülünü bütün hakları elinden alınan Filistinli ailelere armağan eden yönetmene ödülünü Vali Aslan takdim etti. Düzce Konuralp Uluslararası Film Festivali Ödüller; Kurmaca kategorisi En İyi Film: Aç Açına (Ahmet Toğaç) İkinci: The Plain Sing (Gita Feizi) Üçüncü: Toprağın İzi (Mert Eşberk) Belgesel kategorisi En İyi Belgesel: Free Words: A Poet From Gaza (Abdullah Harun İlhan) İkinci: Baletler Köyü (Fatih Diren) Üçüncü: Beyaz Dağın Çocukları (Yalçın Çiftçi) Yapım - Destek kategorisi Birinci: Anne, Babam Bana Kızacak mı? (Selin Aktaş) İkinci: 89.10 (Duhan Kavakoğlu) Valilik özel ödülü

Emma (Merve Kuş Mataracı)