Kestiği ağaç ölümüne yol açtı
Düzce'de feci bir kaza meydana geldi. Kentte 66 yaşındaki Latif Usta, kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti
AA'da yer alan habere göre ilçeye bağlı Bakacak köyünde ağaç kesen Latif Usta (66), devrilen ağacın altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılan Usta’nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Usta'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Gölyaka Entegre Hastanesi morguna kaldırıldı.