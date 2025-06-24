Düzce'de kanat açıklığı 15 santimetre olan tavus kelebeği bulundu
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde fındık bahçesinde bulunan tavus kelebeği, renk ve desenleriyle görenlerin ilgisini çekiyor
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Düzce'nin Gölyaka ilçesine bağlı 800 rakımlı Saçmalıpınar köyünde fındık bahçesinde çalışan 16 yaşındaki Bedirhan Uzun, ağaçların arasında büyük bir kelebek olduğunu fark etti.
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Renklerine ve büyüklüğüne hayran kaldığı kelebeği yakalayarak ilçe merkezindeki evine getiren Uzun, yaptığı araştırmada tavus kelebeği olduğunu öğrendiği böceğin kanat açıklığını, 15 santimetre ölçtü.
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Kelebeği yapraklarla besleyen Uzun, kanatlının fotoğrafını internette tarattığında Avrupa'nın en büyük güvesi olduğunu öğrendiğini anlatarak "Ev arkadaşım oldu. Yaprakla besleniyormuş, besledim, yedirdim. Güzel vakit geçirdik, hayatının en güzel 2 gününü yaşadı" ifadelerini kullandı.
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Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce İl Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre, Avrupa, Güney Doğu Asya ve Uzak Doğu'da yaygın görülen tavus kelebeğine Türkiye'de Trakya, Marmara, Ege, Batı-Doğu Akdeniz, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'da rastlanabiliyor.
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Boyutları 10-15 santimetre arasında değişen kelebek, düşük rakımlı alanlardan 2500 metre yüksekliğindeki yerlere kadar ovalarda ve çayırlarda yaşayabiliyor.
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Tavus kelebeğinin tehlike statüsü, Türkiye'deki Kelebeklerin Kırmızı Kitabı'nda LC (Asgari Endişe) düzeyinde olarak belirtiliyor.
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