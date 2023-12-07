SOSYAL BECERİLER

Bu zekâ türüne ait insanların güçlü sosyal becerileri vardır. İnsanlarla etkili bir şekilde başa çıkmayı bildikleri için sağlıklı ve başarılı bağlar kurarlar.

Bu ustalıkları onlara çevresinde bir saygı kazandırır bu yüzden genelde toplum tarafından sözü dinlenen ve otorite kişiler olarak bilinirler. Lider özelliklerinin yanı sıra iyi de birer takım oyuncusudurlar.