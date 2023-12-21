Duyduğunuzda çok şaşıracaksınız! Parmak izleri hakkında 5 gerçek!

5. İşlevi hala bir gizem.

Bilim insanları da ilk etapta neden parmak izlerimizin olduğu konusunda hemfikir değiller ancak bazı teorileri var. Onlarca yıldır biyologlar dermatogliflerin insanlara olayları daha iyi kavramalarını sağlayacak şekilde evrimleştiğini varsaydılar. Manchester Üniversitesi'nden iki araştırmacı, 2009 yılında sert plastik tabakaları parmak uçlarının üzerinde gezdirip sürtünme miktarını ölçerek bu fikri test etti . Sırtlarının aslında parmak ucu ile plastik arasındaki temas alanını azalttığını ve kavrama gücünü azalttığını buldular.

Kaynak: Interesting Facts