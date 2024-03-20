Dusan Tadic'ten etkili performans
Dusan Tadic, bu sezon Fenerbahçe'de istatistiklere damgasını vurdu. Resmi maçlarda 13 gol kaydeden tecrübeli oyuncu, 13 kez de arkadaşlarına gol pası verdi
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Dusan Tadic, kariyerinin en etkili sezonlarından birini geçiriyor. Sırp futbolcu, bireysel oyununu üst seviyede tutması kadar takımın temposunu da artıran isimlerin başında geliyor.
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Bu sezon sakatlık yaşamayan Tadic, Fenerbahçe formasıyla 46 maça çıktı. Bu karşılaşmaların 41'ine 11'de başlayan deneyimli futbolcu; takımına 13 gol, 13 asistlik katkıda bulundu.
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Tadic, son olarak Trabzon deplasmanında 2 gol pası vererek galibiyette önemli pay sahibi oldu. Dusan Tadic, ligde maç başına ortalama 52, 9 kez topla buluştu. 35 yaşındaki futbolcu, 2,2 defa da kilit pas verdi.
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Sol kanattaki etkili performansıyla İsmail Kartal’ın değişilmezi olan Tadic, kariyer sezonunu ise 2018-2019'da Ajax'ta yaşadı.
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Hollanda Ligi’nde ipi göğüsleyen Ajax, Hollanda Kupası'nı da müzesine götürdü. Avrupa’da da başarılı bir sezon geçiren Hollanda ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finaline kadar yükseldi.
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Dusan Tadic, 2018-2019 sezonunda Ajax'ta 56 maçta forma giydi ve bu maçların 55'ine 11'de başladı. Toplam 38 gol ve 23 asistlik üreten Sırp futbolcu, 61 gole doğrudan etkide bulundu.
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