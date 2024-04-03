Dusan Tadic, orta sahadan gol attı!
Fenerbahçe'nin Sırp futbolcusu Dusan Tadic, Adana Demirspor maçında sahalarda ender görülen bir gole imza attı.
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Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, sahasında Adana Demirspor'u 4-2'lik skorla yendi.
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Sarı-lacivertlilerin Sırp futbolcusu Dusan Tadic, müsabakanın 70. dakikasında kaleci Vedat Karakuş'un önde olduğunu görerek orta sahadan yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi.
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Fenerbahçe’nin hücumdaki en etkili isimlerinden biri olan Tadic, ligde 9. golüne ulaşırken, bu sezon 13. kez gol sevinci yaşadı.
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35 yaşındaki futbolcu, UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde de 4 gol kaydetti.
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Mücadeleye 11’de başlayan Tadic, 90 dakika sahada kaldı.
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Uzaktan attığı golle ilgili konuşan Dusan Tadic, "Kariyerimde bu kadar uzaktan attığım bir gol yoktu, bu ilk oldu. Çok sık yaşadığım bir şey değil. En önemlisi 3 puan alabilmekti. Güzel bir performans ortaya koyduk. Taraftarlarımızı mutlu etmeyi başardık." dedi.
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Trabzon'daki olaylarla ilgili Dusan Tadic, "Trabzonspor maçıyla alakalı çok fazla değerlendirme yapamadık. Güçlü bir oyun ortaya koyduk. Oraya da futbolumuzu oynamaya, kazanmaya gitmiştik. Taraftarlarımızı mutlu etmek istemiştik. Onları da memnun ettiğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
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Tadic sözlerini "Güzel goller attık, güzel organizasyonlar çıkardık. Çok fazla geçmişe bakmamak lazım. Son maçta oynadığınız kadar iyisininizdir. Her zaman geleceğe bakmalısınız. Futbol zalim bir oyun, çünkü her zaman en iyisini ortaya koymalısınız." diyerek noktaladı.