Dusan Tadic, Olympiakos'a doğru: 4 milyon euro maaş!

Fenerbahçe'de geçirdiği 2 sezonun ardından takımdan ayrılan Dusan Tadic'in yeni adresi netleşiyor. Sırp futbolcu Yunanistan devi Olympiakos ile görüşmelerini sürdürüyor.

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Sırbistan basınından Spotske'nin haberine göre Olympiakos Dusan Tadic ile yaptığı görüşmelerde önemli bir aşama kaydetti. Yunan ekibi Sırp futbolcuyla senelik 4 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme imzalamak istiyor.

Haberde ayrıca Tadic'in Suudi Arabistan'dan tekliflerin geldiği ancak 36 yaşındaki yıldızın Avrupa'da kalmak istediği istemesi nedeniyle gelen teklifleri reddettiği belirtildi.