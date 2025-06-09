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        Haberler Dünyadan Dusan Tadic, Mikonos'ta - Magazin haberleri

        Dusan Tadic, Mikonos'ta

        Fenerbahçe'den ayrılan Dusan Tadic, soluğu Mikonos'ta aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.06.2025 - 09:56 Güncelleme: 09.06.2025 - 09:57
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        Soluğu Mikonos'ta aldı
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        Fenerbahçe ile sözleşmesinin bitmesinin ardından takımdan ayrılan Dusan Tadic, tatil sezonunu Yunanistan'ın Mikonos adasında açtı.

        Bir arkadaşıyla tatil yapan Tusan Tadic, denizin ve güneşin tadını çıkardı.

        36 yaşındaki Sırp futbolcu, arkadaşıyla denizde eğlenceli anlar da yaşadı.

        "FENERBAHÇE HER ZAMAN KALBİMDE"

        Tusan Tadic, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra şu açıklamayı yapmıştı: İki unutulmaz yılın ardından, bu muhteşem kulübe veda etme zamanı geldi. Fenerbahçe her zaman kalbimde özel bir yere sahip olacak. Takım arkadaşlarıma, teknik ekibe ve perde arkasında çalışan herkese derin minnettarlığımı sunuyorum, desteğiniz ve özveriniz benim için her şey demekti. İnanılmaz taraftarlara; "Her maçta gösterdiğiniz tutku, sevgi ve enerji için teşekkür ederim. Paylaştığımız anları asla unutmayacağım!" Kulübün gelecekte başarı ve mutluluklarla dolu olmasını diliyorum. Her zaman desteğim sizlerle olacak!

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        Fenerbahçe'de iki sezon oynayan Tadic, sarı - lacivertli forma altında 109 maça çıktı ve 29 gol, 35 asistlik performans ortaya koydu.

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        #Dusan Tadic

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