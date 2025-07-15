Dusan Tadic için flaş iddia: Atletico Madrid!

KIZILYILDIZ'I REDDETTİ

Ayrıca Sırbistan'da Kızılyıldız da onu "tarihin en çok kazanan Sırp sporcusu" yapmaya hazırdı. Ancak 36 yaşındaki oyuncu, ülkesine dönmeyi düşünmediğini net şekilde belirtti.