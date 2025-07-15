Dusan Tadic için flaş iddia: Atletico Madrid!
2 sezonun ardından Fenerbahçe'den ayrılan Sırp yıldız Dusan Tadic için flaş bir iddia ortaya atıldı ve La Liga temsilcisi Atletico Madrid ile anlaşmak üzere olduğu kaydedildi.
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Fenerbahçe ile yollarını ayıran Dusan Tadic için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
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Bonservisi elinde olan tecrübeli yıldızın kariyerine İspanya'da devam etmeye hazırlandığı belirtildi.
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TADIC, ATLETICO MADRID YOLUNDA!
Telegraf'ın haberine göre Tadic, La Liga devi Atletico Madrid ile anlaşmak üzere olduğu yazıldı.
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Fenerbahçe ile sözleşmesini uzatmayan ve boşa çıkan Tadic'e başta eski kulübü Vojvodina, Rusya ve ABD'den teklifler vardı.
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KIZILYILDIZ'I REDDETTİ
Ayrıca Sırbistan'da Kızılyıldız da onu "tarihin en çok kazanan Sırp sporcusu" yapmaya hazırdı. Ancak 36 yaşındaki oyuncu, ülkesine dönmeyi düşünmediğini net şekilde belirtti.
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Tadic geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 53 maçta 13 gol - 18 asistlik katkı verdi.
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