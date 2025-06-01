Dusan Alimpijevic: Biz küçük bir kulüp değiliz

Beşiktaş Fibabanka'da başantrenör Dusan Alimpijevic, Galatasaray'ı 107-85 yenerek Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yarı finale yükseldikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Sırp başantrenör, play-off çeyrek finalinde Galatasaray'ı 107-85 yenerek seriyi 2-0 kazandıkları müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"BİZ KÜÇÜK BİR KULÜP DEĞİLİZ"

Çok mutlu olduğunu dile getiren Alimpijevic, "Çok iyi bir iş ortaya koyduk. İlk olarak ligde normal sezonu ikinci sırada bitirdik. Yarı finale yükseldik ama şu an kutlama yapma zamanı değil çünkü biz küçük bir kulüp değiliz. Ev sahibi avantajına sahibiz. Yarı finale en iyi şekilde hazırlanmak zorundayız." ifadelerini kullandı.