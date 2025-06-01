Dusan Alimpijevic: Biz küçük bir kulüp değiliz
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı finaline yükselen ve Anadolu Efes'in rakibi olan Beşiktaş Fibabanka'da başantrenör Dusan Alimpijevic, "Biz küçük bir kulüp değiliz" dedi.
Beşiktaş Fibabanka'da başantrenör Dusan Alimpijevic, Galatasaray'ı 107-85 yenerek Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yarı finale yükseldikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Sırp başantrenör, play-off çeyrek finalinde Galatasaray'ı 107-85 yenerek seriyi 2-0 kazandıkları müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
"BİZ KÜÇÜK BİR KULÜP DEĞİLİZ"
Çok mutlu olduğunu dile getiren Alimpijevic, "Çok iyi bir iş ortaya koyduk. İlk olarak ligde normal sezonu ikinci sırada bitirdik. Yarı finale yükseldik ama şu an kutlama yapma zamanı değil çünkü biz küçük bir kulüp değiliz. Ev sahibi avantajına sahibiz. Yarı finale en iyi şekilde hazırlanmak zorundayız." ifadelerini kullandı.
YİĞİT ARSLAN
Siyah-beyazlı basketbolcu Yiğit Arslan ise çok iyi bir çeyrek final serisi oynadıklarını vurgulayarak, "Konuştuğumuz şeyleri sahaya yansıtabildik. Önemli bir kulübü temsil ediyoruz. Anadolu Efes serisinde de neyi temsil ettiğimizin bilincinde olacağız. Saha avantajını da tribün desteğiyle kullanacağımızı düşünüyorum. Arkadaşlarımı tebrik ediyorum ama kutlama yapacağımız bir şey yok. Önümüzde yarı final serisi var." diye konuştu.