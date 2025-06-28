Dursun Özbek'ten Osimhen ve transfer sözleri!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği tarafından 25. Şampiyonluk Gecesi yapıldı.

İlçenin Yalıkavak Mahallesi'ndeki bir restoranda düzenlenen geceye Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Programda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özbek, sarı-kırmızı renklere gönül veren taraftarlarla birlikte olmaktan mutlu olduklarını söyledi.

Gecede 25. şampiyonluğu ve 5. yıldızı kutlayacaklarını belirten Özbek, "Bodrum'a geçen yıl da geldik, ondan evvel de geldik. Burası bizim uğurumuz. Burada kutlamaları yaptıktan sonra 26. şampiyonluğumuzun çalışmalarına başlayacağız. İnşallah seneye de buradayız." dedi.

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Bir gazetecinin Victor Osimhen ile ilgili sorusuna Özbek, "Çalışmalar devam ediyor. Kendisinin vereceği bir karar, onu bekliyoruz. İnşallah güzel bir sezonda kadromuzu bozmadan devam ederiz. Kaleci çalışmamız da devam ediyor. 4-5 tane alternatifimiz var. Dolayısıyla onu da bittiği zaman size söylerim." yanıtını verdi.

Bu yıl Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacaklarını ifade eden Özbek, "Galatasaray'ın misyonu Avrupa'da başarılı olmak. Bu yıl da hem ligi, hem Avrupa'yı hem de Türkiye Kupası'nı kovalayacağız. Başarılı bir sezon geçireceğimizi umuyorum. Yönetim olarak arkadaşlarımla beraber bunun için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bizim amacımız bugün burada olduğu gibi Galatasaraylıları sevince boğmak. Onlarla şampiyonlukları kutlamak." diye konuştu.