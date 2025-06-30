Dursun Özbek ameliyat oldu!
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, planlanan bir ameliyat geçirdi.
Giriş: 30.06.2025 - 14:24 Güncelleme: 30.06.2025 - 14:24
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, başarılı bir ameliyat geçirdi.
Yapılan ameliyatın başarılı geçtiği öğrenildi.
Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, bugün laparoskopik bir operasyon geçirmiştir. Başkanımızın sağlık durumu iyi olup ameliyat sonrası bakım süreci devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.
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