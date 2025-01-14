Dünyada çapında kullanılmış atık plastiğin yalnızca %9’u geri dönüştürülüyor
Dünyada çapında kullanılmış atık plastiğin yalnızca %9'u geri dönüştürülüyor. Maalesef üretilen tüm plastikler geri dönüştürülemiyor. Plastik ambalajları daha sert veya esnek hale getirmek, renk eklemek vb. için kullanılan katkı maddeleri plastiğin geri dönüştürülmesinde bir sorun. Buna ek olarak, geri dönüşüm tesislerinin kabul edebileceği plastik türü de konuma göre büyük ölçüde değişebiliyor. Ayrıca, plastik kullanılamaz hale gelmeden önce yalnızca bir veya iki kez geri dönüştürülebilmekte.
Giriş: 14.01.2025 - 14:28 Güncelleme: 14.01.2025 - 14:28