Dünyanın farklı yerlerinden kurban bayramı gelenekleri: Müslüman ülkeler kurban bayramını nasıl kutluyor?

Kurban Bayramı’nı kutlama biçimleri ülkeden ülkeye büyük farklılıklar gösterebiliyor. Bazı yerlerde geleneksel salıncaklar, bazı yerlerde ise davul-zurna eşliğinde geçit törenleri bayrama eşlik ediyor. İşte İslam coğrafyasından birbirinden dikkat çekici bayram ritüelleri…

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TÜRKMENİSTAN’DA SALINCAKLARLA ARINMA RİTÜELİ

Türkmenistan’da Kurban Bayramı, dini bir ibadetin ötesine geçerek adeta bir kültürel şölene dönüşüyor. Bayram sabahı bayram namazıyla başlayan kutlamalar, kurban kesimiyle devam ederken şehirlerde bambaşka bir atmosfer oluşuyor. Ülkenin dört bir yanına kurulan büyük salıncaklar bayramın sembolü haline geliyor. Türkmen halkı, geleneksel kıyafetlerini giyerek bu salıncaklarda sallanmanın günahlardan arındıracağına inanıyor.

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ENDONEZYA’DA TOPLU KESİMLER VE PAYLAŞIM RİTÜELİ

Dünyanın en kalabalık Müslüman nüfusuna sahip ülkesi olan Endonezya’da Kurban Bayramı, dayanışma ruhunun güçlü bir ifadesi haline geliyor. Cami avlularında organize edilen toplu kurban kesimleri, profesyonel ekiplerce gerçekleştirilirken, etler özenle paketlenerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Halk, bayramdan haftalar önce listeler oluşturarak yardım edilecek aileleri belirliyor.

NİJERYA’DA KOSTÜMLÜ BAYRAM GEÇİTLERİ

Afrika’nın en büyük ekonomilerinden biri olan Nijerya’da Kurban Bayramı, rengarenk kostümlerle kutlanıyor. Halk arasında "Sallah" olarak bilinen bu özel gün, özellikle kuzey bölgelerinde büyük geçit törenleriyle anılıyor. İnsanlar geleneksel giysilerle sokaklarda yürüyüş yaparken, davul ve dans gösterileriyle kutlamalara eşlik ediyor.

FAS’TA KÜLTÜREL MİRAS GÖSTERİLERİ Kuzey Afrika’nın zengin kültürlerinden biri olan Fas’ta Kurban Bayramı, hem geleneksel hem de sanatsal etkinliklerle kutlanıyor. Bayram arifesinde kurbanlıklar özel olarak süsleniyor ve aile büyükleri dualar eşliğinde kesim işlemini gerçekleştiriyor. Kesim sonrası çocuklar için hazırlanan bayram oyunları ve gösteriler, bayramı neşeli hale getiriyor. Ayrıca Fas’ta bazı şehirlerde düzenlenen el sanatları fuarları, bayramın kültürel boyutunu pekiştiriyor. Halk, bayram süresince geleneksel müzikler eşliğinde bir araya geliyor.