BURÇ HALİFE ÇÖL ÜSTÜNDE NASIL DİMDİK AYAKTA DURUYOR?

Burç Halife'nin dimdik ayakta durmasını sağlayan en önemli etken ise ödüllü mühendis Bill Baker'dır. 6 Ocak 2004 yılında inşaatına başlanan Burç Halife'nin zemini çöldür. Çöl kumunun altında çakıl taşları ve çok yumuşak malzemeler bulunur. Bill Baker binayı kaygan zemine oturtan 3 tarafı Y biçiminde olan bir zeminle kaplandı.