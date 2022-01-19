Dünyanın en yaşlı erkeği hayatını kaybetti

İHA

Guinnes Rekorlar Kitabı'na 'dünyanın en yaşlı adamı' olarak adını yazdıran 112 yaşındaki İspanyol Saturnino de la Fuente, yeni yaşına günler kala hayatını kaybetti.

Yetkililer, dünyanın en yaşlı erkeği unvanını geçtiğimiz Eylül ayında alan Fuente’nin yarın defnedileceğini açıkladı. İspanya’nın kuzeybatısındaki Leon kentindeki evinde yaşamını yitiren Fuente’nin 8 çocuğu, 14 torunu ve torunlarının da 22 çocuğu bulunuyor.

Fuente, 11 Şubat 1909'da Leon'un Puente Castro semtinde dünyaya gelmişti.