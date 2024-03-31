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        Haberler Gündem "Dünyanın en uzun adamı" oyunu kullandı

        "Dünyanın en uzun adamı" oyunu kullandı

        Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için bugün sandık başına gidiyor. 61 milyondan fazla seçmen, yaklaşık 207 bin sandıkta oy kullanacak. Dünyanın en uzun boylu adamıyla, dünyanın en uzun boylu kadını da oylarını kullandı. Van'da yaşayan Kırgız Türkleri, oy kullanmaya atlarıyla gitti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 13:06 Güncelleme: 31.03.2024 - 14:00
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          Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan Kırgız Türkleri, oy kullanmaya atlarıyla gitti.

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          Kırgız Türkleri, yöresel kıyafetlerini giyip atlarıyla sandıkların bulunduğu Ulupamir İlköğretim Okulu'na giderek oy kullandı.

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          Kırgız Türkleri, oylarını kullanmak için okula girerken atlarını, merdivenin demirlerine bağladı.

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          "DÜNYANIN EN BUZUN BOYLU KADINI" OYUNU KULANDI

          Karabük'te yaşayan, "dünyanın en uzun boylu kadını" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Weaver sendromu hastası Rumeysa Gelgi de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

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          Safranbolu İlçe Seçim Kurulu görevlileri, 27 yaşında olan, 2 metre 15 santimetre uzunluğundaki Gelgi'nin Emek Mahallesi'ndeki evine seyyar sandık götürdü.

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          Sandık görevlilerinin bilgi verdiği Gelgi, daha sonra oyunu kullandı.

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          Gelgi, yaptığı açıklamada, üçüncü kez oyunu seyyar sandıkta kullandığını belirterek, "Seyyar sandık uygulaması, fiziksel engeli bulunan bireyler için çok yararlı. Ben de geçen yıl 14 Mayıs seçimleri öncesinde okula giderek oyumu kullanmaktaydım. Tabii ki çok kolay bir süreç olduğunu söyleyemeyeceğim. Seyyar sandık tabii ki bize büyük kolaylıklar getirdi." diye konuştu

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          "DÜNYANIN EN UZUN BOYLE ADAMI" DA MARDİN'DE OY KULLANDI

          Mardin'de yaşayan 2 metre 51 santimetre boyuyla "dünyanın en uzun boylu adamı" ünvanına sahip Sultan Kösen, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Mardin'in Derik ilçesinin kırsal Alibey Mahallesi'nde oy kullandı.

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          Dede köyünde yaşamını sürdüren, boyunun yanı sıra 27,5 santimetre uzunluğundaki el ve 36,5 santimetrelik ayaklarıyla da 2009'da Guinness Rekorlar Kitabı'na giren dev adam Kösen, oy kullanacağı Alibey Köyü İlkokulu'na geldi.

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          Kösen, okulda 1010 No'lu sandıkta oyunu kullandı.

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          Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullanan Kösen, seçimin ülke için hayırlı olması temennisinde bulundu.

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