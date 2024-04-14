Dünyanın en ünlü bebeği Suri Cruise artık 18 yaşında
Tom Cruise ile Katie Holmes'un henüz beş aylıkken dergiye kapak olan, bebeklik ve ilk çocukluk döneminde bir magazin figürüne dönüşen ancak boşanmanın ardından Holmes'un kameralardan uzak tuttuğu kızı Suri, artık büyüdü. Reşit olan Suri'nin önünde iki seçenek var
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Bir zamanların en ünlü bebeği Suri Cruise artık 18 yaşında!
Tom Cruise ile Katie Holmes'un 18 Nisan 2006'da doğan, henüz beş aylıkken Vanity Fair dergisine kapak olarak tüm dünyanın ilgisini çeken kızları büyüdü.
Perşembe günü yeni yaşını kutlayacak olan Suri şimdi bir seçimle karşı karşıya: Ya çocukluğunda sahip olduğu şöhret seviyesine kendi isteğiyle dönecek ya da o ilk dergi kapağı çekiminin ardından annesinin kızı için kurduğu ve dikkatle korunan kameralardan uzak hayatı sürdürecek.
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STİL İKONUYDU, KAMERALARDAN UZAKLAŞTI
Bebekliği ve çocukluğunun ilk yıllarında bir stil ikonu haline gelen, son moda elbiseleri, giydiği tasarımcı elinden çıkma topuklu ayakkabıları ve hatta dudağına sürülen rujuyla bir magazin yıldızına dönüşen Suri, uzun yıllardır daha gizli bir hayat yaşıyor. Suri, Scientology inancına sahip 60 yaşındaki babasının dininden çok uzakta, 45 yaşındaki son derece korumacı annesi tarafından Manhattan'da büyük ölçüde spot ışıklarından korunarak bu yaşına geldi.
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YILLARDIR BABASINDAN AYRI
Aşk çocuğu olarak doğup büyüse de Suri uzun yıllardır babasından uzak bir hayat yaşıyor. Tom Cruise’un kızını en son 2012’de gördüğü biliniyor. Suri son 12 yıldır annesinin kanatları altında yaşıyor.
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Katie Holmes, Nisan 2005'te Tom Cruise ile sevgili olmuştu. Tanışmalarından yedi hafta sonra, Haziran 2005'te ise nişanlanmışlardı. 18 Kasım 2006'da Holmes ve Cruise İtalya'nın Bracciano kentindeki 15. yüzyıldan kalma Odescalchi Kalesi'nde Scientology kilisesinin kurallarına uygun bir törenle evlendiğinde Suri yedi aylıktı.
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2023'te Glamour dergisine konuşan Katie Holmes, Suri'yi halkın gözünden korumayı benimsediğini, çünkü kızının küçük yaşta çok görünür olduğunu söylemişti. Holmes, "Ebeveyn olduğum için, onun ebeveyni olduğum için çok minnettarım. O inanılmaz bir insan. O benim kalbim" demişti.
Ergenliğini koruyucu, bekar bir ebeveynin tek kızı olarak yaşamak, Suri'nin hayatının başlangıç aşamasıyla çok büyük bir tezat oluşturuyor.
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"BİR ÇOCUĞA ASLA ÇOK FAZLA SEVGİ VEREMEZSİNİZ"
Tom Cruise 2006 yılında Vanity Fair'e verdiği röportajda, "Hayatım boyunca hep baba olmak istedim. Kendime her zaman çocuklarımın bana güvenebileceklerini ve her zaman yanlarında olup onları seveceğimi, çocuklarıma asla tutamayacağım bir söz vermeyeceğimi söyledim. Ben bir çocuğu çok fazla sevgiyle şımartabileceğinize inanan insanlardan değilim. Bir çocuğa asla çok fazla sevgi veremezsiniz. Bunun imkanı yok" demişti.
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EVLATLIK ÇOCUKLARI ONUN İZİNDEN GİDİYOR
Nicole Kidman'la olan ilk evliliğinden şu anda 31 yaşında olan Bella ve 29 yaşında olan Connor adında iki evlatlık çocuğu olan Cruise, iki çocuğu onunla birlikte Scientology takipçisi olduğu için çok mutlu ve hayatları boyunca onların yanında oldu.
Kidman'dan Scientology yüzünden olaylı bir şekilde boşanan Cruise, Kate Holmes ile de aynı sebeple boşanmıştı.
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GAFİL AVLANDI
Mayıs 2005'te Oprah Winfrey'in programında kanepede bir aşağı bir yukarı zıplayarak "Aşık oldum!" diye bağırarak Holmes'a aşkını ilan eden Cruise, boşanmada gafil avlanmıştı. Katie Holmes, altı yıllık evliliğin ardından sert bir avukat olarak tanınan babası Martin Holmes'un yardımıyla ve kullan-at telefonlar kullandıkları gizli bir süreç sonunda Tom Cruise’a boşanma davası açmıştı. Cruise, Haziran 2012'de İzlanda'da 'Oblivion' filminin setindeyken eline geçen boşanma evraklarına hazırlıksız yakalanmış ve büyük bir şok yaşamıştı.
'Top Gun' yıldızı, 2013'te magazin dergilerine karşı verdiği 50 milyon dolarlık mahkeme savaşındaki bir ifade sırasında, Holmes'un "Suri'yi Scientology'den korumak için" boşanma davası açtığını itiraf etmişti.
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ONLARI SCIENTOLOGY AYIRDI
Yıllardır Scientology hakkında haberler yapan gazeteci Tony Ortega’ya göre Katie Holmes’un Suri altı yaşına gelince Tom Cruise’dan ayrılmasının en önemli sebebi onun evlatlık çocukları Isabella ve Connor'ın Scientology'ye katıldığını görmesiydi. Cruise, Scientology'nin en ünlü takipçisi ve muhtemelen lideri David Miscavige'den sonra en güçlü figürlerinden biri olarak görülüyor. Scientology kurallarına göre, tarikatten ayrılan üyeler dışlanır ve Scientology'de kalanlara bu kişilerle ilişkilerini tamamen kesmeleri söylenir. Zira Nicole Kidman da Scientology mensubu evlatlık çocuklarıyla yıllardır görüşmüyor.
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KONUŞMA HAKKI DOĞACAK
Cruise, boşanma aşamasında Holmes'a Suri 18 yaşına gelene kadar yılda 400 bin dolar ve gelecekteki "tıbbi, diş, sigorta, eğitim, kolej ve diğer müfredat dışı masrafları" ödemeyi kabul etmişti.
Reşit olmasına birkaç gün kalan Suri'nin geleceğine ilişkin soruların temelinde Scientology yatıyor. Katie Holmes'un, Cruise ile evliliği ve Scientology'de geçirdiği dönem hakkında konuşmasını engelleyecek çok sayıda gizlilik belgesi imzaladığına inanılıyor. Ancak Suri için durum farklı. 18 yaşına girdiğinde, Suri'nin babası, inançları ve aralarındaki anlaşmazlık hakkında konuşma hakkı olacak.