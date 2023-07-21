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        Haberler Dünya Dünyanın en sevilen ve sevilmeyen rengi! Bakın nerede kullanılıyor!

        Dünyanın en sevilen rengi Marrs Yeşili ve en sevilmeyen rengi Pantone 448C!

        Dünyanın en beğenilen rengi "Marrs Yeşili" Made Thought ile G. F. Smith tarafından düzenlenen araştırma sonucu geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde keşfedildi. Dünyanın en çirkin rengi olarak kabul edilen "Pantone 448C" ise GFK şirketinin araştırmalarının sonucu ortaya çıktı. Özellikle dünyanın en çirkin rengi "Pantone 448C" önemli alanlarda bilerek kullanılıyor.

        Habertürk
        Giriş: 21.07.2023 - 09:49
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        • 1

          Birleşik Krallık 2017 Kültür Şehri Hull ve kağıt üreticisi G.F. Smith ve Made Thought tarafından yapılan araştırmalar sonucu bulunan dünyanın en sevilen rengi "Marrs Yeşili" son birkaç yıldır hayatımızda. "Mars Yeşili"ne nazaran, GFK şirketi tarafından yapılan çalışmalar sonucu bulunan "Pantone 448C" ise dünyanın en çirkin rengi olarak kabul edildi.

        • 2

          DÜNYANIN EN SEVİLMEYEN RENGİ "PANTONE 448C"

          Koyu grimsi yeşil (dark grayish olive) olarak tanımlanan "Pantone 448C" aslında özellkle tasarlanmış bir renk. 2012 yılında Avustralya hükümeti sigara paketlerinde yeni bir tasarım oluşturmak istedi.

        • 3

          SİGARAYI BIRAKTIRMAYI TEŞVİK ETMEK İÇİN ÜRETİLDİ

          İnsanların ilgisini çekecek sigara paketleri yerine tek tip paketlere geçildi ve rengi özellikle "Pantone 448C" seçildi. Tasarıma göre insanlar renk psikoloji ile sigarayı daha az içmesi teşvik ediliyordu.

        • 4

          SİGARA KULLANAN İNSANLAR SEÇTİ

          Bu amaçla GFK şirketi araştırmacıları 1000'in üzerinde sigara kullanan kişi üzerinde yaptığı üç aylık deney sonucunda en sevilmeyen rengin "Pantone 448C" olduğunu buldu. Katılımcılardan bazıları bu rengi "kir" bazıları ise "ölüm" ile bağdaştırdı.

          2016 YILINDA BİRÇOK SİGARA AMBALAJINA UYGULANDI

          2016 yılına gelindiğinde ise dünyanın en çirkin rengi "Pantone 448C" Fransa, Birleşik Krallık, İrlanda, İsrail, Norveç, Yeni Zelanda, Slovenya, Suudi Arabistan, Uruguay, Tayland, Türkiye, Belçika ve Hollanda dahil olmak üzere birçok ülkede sigara ambalajları üzerinde kullanılmaya başladı.

        • 5

          30 BİN RENK ARASINDAN EN SEVİLENİ "MARRS YEŞİLİ" OLDU

          G.F Smith, Kültür Şehri Hull ve Made Thougt ajansı ile oluşturulan dünyanın en sevilen rengi "Marrs Yeşili" seçilmeden önce araştırmada bireylerden bilgisayar ekranında önlerine çıkan sonsuz renk tonu içerisinden en sevdikleri rengi seçmeleri istendi.

        • 6

          30 bin katılımcı tarafından seçilen renkler sonucunda, yeşil, giri ve mavi tonlarını barındıran "Marrs Yeşili" kazanan oldu. Renk güzel sanatlar mezunu Annie Marrs'a ait.

        • 7

          EN SEVİLEN RENGİN İLHAM KAYNAĞI İSVİÇRE

          Dünyanın en sevilen rengi "Marrs Yeşili"nin bir de öyküsü bulunuyor. Rengin yaratıcı Annie Marrs bu rengi İsviçre'deki Tay nehrinden ilham alarak bulmuş. Marrs, rengin içerisinde bulunan mavi, gri ve yeşilin merak uyandırıcı ve davetkar olduğunu söylüyor.

          Kaynak: Its, Nice That, G.F Smith

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