SİGARA KULLANAN İNSANLAR SEÇTİ

Bu amaçla GFK şirketi araştırmacıları 1000'in üzerinde sigara kullanan kişi üzerinde yaptığı üç aylık deney sonucunda en sevilmeyen rengin "Pantone 448C" olduğunu buldu. Katılımcılardan bazıları bu rengi "kir" bazıları ise "ölüm" ile bağdaştırdı.

2016 YILINDA BİRÇOK SİGARA AMBALAJINA UYGULANDI

2016 yılına gelindiğinde ise dünyanın en çirkin rengi "Pantone 448C" Fransa, Birleşik Krallık, İrlanda, İsrail, Norveç, Yeni Zelanda, Slovenya, Suudi Arabistan, Uruguay, Tayland, Türkiye, Belçika ve Hollanda dahil olmak üzere birçok ülkede sigara ambalajları üzerinde kullanılmaya başladı.