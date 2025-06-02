Dünyanın en pahalı ilk 11!
Avrupa'da ve ülkemizde futbolda 2024-2025 sezonunun sona ermesinin ardından, en pahalı ilk 11 de değişti. Geçen yıla göre 4 futbolcuda değişiklik yaşanırken, toplam değer ise 1.39 milyar Euro oldu. İşte dünyanın en değerli ilk 11'i...
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Avrupa'da ve ülkemizde futbolda 2024-2025 sezonu resmen sona erdi. Bu süreçte bazı oyuncuların değerleri artarken, bazı futbolcuların ise değerinde düşüş yaşandı.
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Sezonun tamamlanmasının ardından en pahalı ilk 11'de de değişiklikler yaşandı.
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Geçtiğimiz sezon ilk 11'de yer alan Kylian Mbappe, Rodri, Ruben Dias ve Giorgi Mamardashvili; bu sezon yerlerini kaybetti.
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En pahalı ilk 11'de Real Madrid'den 4; Barcelona, Manchester City ve Arsenal'den 2; Inter'den ise 1 futbolcu yer aldı.
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İşte 2024-2025 sezonunun ardından oluşan en pahalı ilk 11...
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DAVID RAYA (29)
Arsenal - 40 milyon Euro
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TRENT ALEXANDER-ARNOLD (26)
Real Madrid - 75 milyon Euro
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WILLIAM SALIBA (24)
Arsenal - 80 milyon Euro
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ALESSANDRO BASTONI (26)
Inter - 80 milyon Euro
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JOSKO GVARDIOL (23)
Manchester City - 75 milyon Euro
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FEDERICO VALVERDE (26)
Real Madrid - 180 milyon Euro
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PEDRI (22)
Barcelona - 120 milyon Euro
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LAMINE YAMAL (17)
Barcelona - 180 milyon Euro
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JUDE BELLINGHAM (21)
Real Madrid - 180 milyon Euro
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VINICIUS JR (24)
Real Madrid - 200 milyon Euro
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ERLING HAALAND (24)
Manchester City - 180 milyon Euro