'Dünyanın en iyi 100 kahvaltısı' listesinde Türk kahvaltısı birinci!

“Geleneksel Türk kahvaltısı, çok çeşitli tatların, dokuların ve yiyecek kategorilerinin bir araya geldiği geniş bir sofra sunar. Masada hem tatlı hem de tuzlu ürünler yer alır; peynir çeşitleri, zeytinler, sebzeler, yöresel ekmekler, yumurta, börek, baklava ya da diğer tatlı hamur işleri gibi yiyecekler bulunabilir. Bu zengin kahvaltı, genellikle sıcak bir içecek olan Türk çayı eşliğinde servis edilir.”