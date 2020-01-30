"Kelimenin tam anlamıyla bir rüya gibiydi. Muhteşem otellerde konaklayıp uçağa biniyordum ve New York'a Los Angelas'a ya da Seyşellere gidiyordum. Ama bu meslekte zaman kavramını kaybetmek çok kolay. Her zaman uçuyor ve yoruluyorsunuz. Zaman çok çabuk geçiyor" dedi.