Dünyanın en değerli futbolcuları güncellendi - Zirvede artık yeni bir isim var
Transfermarkt, büyük liglerde yaptığı kış güncellemesinin ardından dünyanın en değerli futbolcuları listesi de güncellendi. Dünyanın en değerli futbolcuları listesinin zirvesinde artık yeni bir isim var... Listedeki ilk 20 futbolcu şöyle:
- 1
20- JULİÁN ÁLVAREZ (MAN CİTY)
Piyasa Değeri: 90 milyon Euro
- 2
19- EDUARDO CAMAVİNGA (REAL MADRİD)
Piyasa Değeri: 90 milyon Euro
- 3
18- GAVİ (FC BARCELONA)
Piyasa Değeri: 90 milyon Euro
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- 4
17- PEDRİ (FC BARCELONA)
Piyasa Değeri: 90 milyon Euro
- 5
16- MOİSÉS CAİCEDO (CHELSEA)
Piyasa Değeri: 90 milyon Euro
- 6
15- FEDERİCO VALVERDE (REAL MADRİD)
Piyasa Değeri: 100 milyon Euro
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- 7
14- RODRYGO (REAL MADRİD)
Piyasa Değeri: 100 milyon Euro
- 8
13- FLORİAN WİRTZ (BAYER LEVERKUSEN)
Piyasa Değeri: 100 milyon Euro
- 9
12-HARRY KANE (BAYERN MUNİCH)
Piyasa Değeri: 110 milyon Euro
-
- 10
11- RODRİ (MAN CİTY)
VPiyasa Değeri: 110 milyon Euro
- 11
10- DECLAN RİCE (ARSENAL)
Piyasa Değeri: 110 milyon Euro
- 12
9- VİCTOR OSİMHEN (NAPOLİ)
Piyasa Değeri: 110 milyon Euro
-
- 13
8- LAUTARO MARTÍNEZ (INTER MİLAN)
Piyasa Değeri: 110 milyon Euro
- 14
7- PHİL FODEN (MAN CİTY)
Piyasa Değeri: 110 milyon Euro
- 15
6- JAMAL MUSİALA (BAYERN MUNİCH)
Piyasa Değeri: 110 milyon Euro
-
- 16
5- BUKAYO SAKA (ARSENAL)
Piyasa Değeri: 120 milyon Euro
- 17
4- VİNİCUS (REAL MADRİD)
Piyasa Değeri: 150 milyon Euro
- 18
3- KYLİAN MBAPPÉ (PSG)
Piyasa Değeri: 180 milyon Euro
-
- 19
2-ERLİNG HAALAND (MAN CİTY)
Piyasa Değeri: 180 milyon Euro
- 20
1- JUDE BELLİNGHAM (REAL MADRİD)
Piyasa Değeri: 180 milyon Euro