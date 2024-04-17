Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem İnfo Grafik Dünyanın en büyük hidroelektrik enerji üreticileri

        Hidroelektrik üretimi dünyada artıyor

        Hidro enerji yenilenebilir enerji kaynakları arasında önemli bir kaynak. Çin, yılda 1.301 TWh'lik (terawatt saat) üretimiyle küresel hidroelektrik enerjisi üretiminin yüzde 31'lik payına sahip ve ilk sırada. Türkiye ise 67 TWh ile dünyada 11. sırada. Türkiye hidrolektrik enerjisi ile yıllık enerji ihtiyacının yüzde 20.8'ini karşılıyor. Paraguay 44 TWh ile toplam elektrik enerji ihtiyacının yüzde 99.7'sini hidroelektrik enerjisinden karşılamasıyla bu alanda 1. sırada

        Giriş: 17.04.2024 - 14:13 Güncelleme: 17.04.2024 - 14:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        #yenilenebilir enerji
        #Hidroelektrik

        BAKMADAN GEÇME

        Hangi ülkeler BM’nin Kalkınma Yardımı hedefine ulaşıyor?
        Hangi ülkeler BM’nin Kalkınma Yardımı hedefine ulaşıyor?
        İran'ın petrol üretimindeki payı
        İran'ın petrol üretimindeki payı
        Şubat ayında işsizlik düştü
        Şubat ayında işsizlik düştü
        Zirvede olmak için ne kadar paraya ihtiyacınız var?
        Zirvede olmak için ne kadar paraya ihtiyacınız var?
        Dezavantajların Kuşaklararası Aktarımı
        Dezavantajların Kuşaklararası Aktarımı
        Mart enflasyonu açıklandı
        Mart enflasyonu açıklandı
        İstanbul milyarderiyle Avrupa’da ilk 5’te
        İstanbul milyarderiyle Avrupa’da ilk 5’te
        Dünyanın endişeleri neler?
        Dünyanın endişeleri neler?
        Küresel sağlık tehdidi: Hava Kirliliği
        Küresel sağlık tehdidi: Hava Kirliliği
        2023 yılı işsizlik rakamları
        2023 yılı işsizlik rakamları
        Dünyada peyniri en çok kim seviyor?
        Dünyada peyniri en çok kim seviyor?
        Rakamlarla Türkiye’nin yaşlı nüfusu
        Rakamlarla Türkiye’nin yaşlı nüfusu
        Yazı Boyutu