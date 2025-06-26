Yükseköğretim Kurulu Bilim İletişimi Ofisi tarafından koordine edilen ve bilim iletişiminin ilk etkinliği olan “Bilim Kafe” 81 ilde, 150’yi aşkın üniversiteyle 27-28 Haziran tarihlerinde yapılacak.

BİLİM, KAMPÜSTEN KÖY MEYDANLARINA, TRENE, MADEN OCAKLARINA TAŞINACAK

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Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, büyük bilim toplum buluşmasının hem topluma hem üniversitelere hem de öğrencilere önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirterek “27-28 Haziran tarihlerinde hocalarımız bilimi kampüsten köy meydanlarına, tarlalara, tarihi köprülere fındık ve çay bahçelerine, trene, vapura, maden ocaklarına taşıyacak. Tüm vatandaşlarımızı bu tarihî ve büyük buluşmaya katılmaya davet ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Tüm Türkiye’de binlerce vatandaşın katılımcı, on binlercesinin ise canlı yayınlarla izleyici olarak yer alacağı Bilim Kafe buluşmaları bu yönüyle dünyada ilk olma özelliği taşıyor. Toplumun her kesiminden vatandaşın üniversite hocalarıyla bilim konuşmak için buluşacağı Bilim Kafe etkinliğinin hem ulusal hem de uluslararası medyada ve sosyal ağlarda büyük ilgi görmesi bekleniyor.

Bilim Kafe buluşmalarında üniversite hocaları halka açık mekânlarda bilimsel çalışmaları kolay anlaşılır bir şekilde vatandaşlara anlatacaklar.

HİPERTANSİYONDAN UZAYA, YAPAY ZEKADAN YEŞİL DÖNÜŞÜME... Bilim Kafe buluşmalarında üniversite hocaları Yapay Zekanın Günümüze ve Geleceğe Etkisi, Osmanlı’da Gelir Dağılımı, Menapoz Sonrası, Eşler Arasında Müzakere Yöntemleri, Stres Vücudumuzda Ne Yapar? Neurosound Dikkat ve Algı Geliştirme Cihazı, Kahverengi Kokarcanın Fındığa Etkisi, Sanal Bağımlılık, Mikropilastikler: Dünyanın Kirleticileri, Tümör Nasıl Oluşur? Vapurda İlk Yardım, Geleceğin İlacı Arılar, Yaşamın Kimyası, Primer Hiper Tansiyon, Dünyayı Döndüren Böcekler, Boğazköy’de Köy Çocuklarına Fotoğraf Eğitimi, Podcast ve Vodcast İçerik Üretimi, Mutfaktaki Kimya, Tarım İlacına Alternatifler, Kanser Tedavilerinde Yeni Yollar, Kaya Tuzu ile Radyasyon Takibi, Buzağı Ölümlerini Önlemek, Çayın Hikayesi: Topraktan Bardağa, Malazgirt Zaferinin İzinde, Ne Yediğini Bil: Beslenme Okur Yazarlığı, Sessiz Tehdit: Kene, Mimar Sinan’ı İstanbul Üzerinden Okumak, Aşk ve Bağlanma, İnci Kefalinin Eşsiz Yolculuğu, Marmara Denizinde Müsilaj, Aşıklık Geleneğinin Türk Kültürüne Katkısı, Evrende Su Arayışı, Uzaya Açılan Kapı: Gökyüzü Sınır mı?, Doğal Afetlere Hazır Bir Adıyaman, Yaşlıya Yönelik Ayrımcılığı Önlemek, Doğru Ekmek Yapımı, Tarım, Turizm, Takas: Yeşil Yolculuk, Genç Yaşta Kalp Krizleri Neden Arttı? gibi toplumun ilgisini çekecek konuları vatandaşlara anlatacaklar.

HER İLDE YAPILACAK Üniversite kampüslerinin dışında gerçekleşecek Bilim Kafe buluşmaları İstanbul’da Valide Sultan Vapuru’nda, Düzce’de Kuyudüzü Köyünde, Ankara’da Eymir Gölü’nde ve Kuğulupark’ta, Aksaray’da Zinciriye Medresesinde, Ağrı’da İshak Paşa Sarayında, Adıyaman’da Tarihî Tuz Hanında, Elazığ’da Harput Kalesinde, Kayseri’de Hunat Hatun Külliyesinde, Ordu’da fındık bahçesinde, Antalya’da çay bahçesinde, Adana’da cezaevinde, Erzincan’da Çırahane’de, Gaziantep’te Zeugma Müzesinde, Iğdır’da Tuz Mağarasında, Muş’ta tarihî Murat Köprüsü’nde, huzurevlerinde, millet bahçelerinde, tarlalarda, köy kahvelerinde Türkiye’nin her ilinde yapılacak. KATILIMCILARA KÖMEDEN PESTİLE, ÇİĞ KÖFTEDEN DONDURMAYA İKRAM Bilim Kafe buluşmaları halka açık olacak, dileyen herkes katılabilecek ve konuklara üniversitelerde üretilen ürünlerin yanı sıra çay, kahve ve kurabiye ikramları yapılacak. Katılımcılara bal ürünlerinden yapılan ekmek ve kekten, gözlemeye, üniversitelerde üretilen dondurmadan yoğurda, çiğ köfteden Erzurum’un göğermiş peynirine, kömeden kavurgaya, pestilden Amasya çöreğine kadar çok çeşitli ürünler ikram edilecek. Bilim Kafe buluşmaları ve bilim iletişimiyle üniversitelerin ürettikleri bilginin toplumda anlaşılır ve erişilebilir hale gelmesi, bilime olan güvenin artması, üniversitelerin şehirlerine ve bölgelerine sağladıkları katkıların, yerel ve küresel sorunların çözümüne sundukları desteklerin, gelecek için üstlendikleri aktif rolün görünür olması, bilim ve toplum arasında köprü kurulması amaçlanıyor.

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