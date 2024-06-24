Türkiye’de nüfusun üçte birine yakını sigara tüketiyor
15 yaş ve üstü nüfusları arasında en yüksek tütün kullanım oranlarına sahip ülkeler sıralandığında nüfusunun yarıya yakının (%48) sigara tükettiği Mikronezya ada ülkesi Nauru birinci sırayı alırken onu yüzde 44 ile Myanmar ve yüzde 40 ile Kiribati takip ediyor. Nauru, ayrıca yüksek bir obezite oranına sahip ve zayıf besin çeşitliliği nedeniyle nüfusun yaklaşık üçte biri diyabetten muzdarip. İşte en yüksekten en düşüğe doğru sıralanmış, ülkelere göre sigara içme oranları.
Giriş: 24.06.2024 - 17:27 Güncelleme: 24.06.2024 - 17:27