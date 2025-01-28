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        Haberler Bilgi Yaşam Dünyada kaç din var? Dünyada en çok hangi dinin mensubu var?

        Dünyada kaç din var? Dünyada en çok hangi dinin mensubu var?

        Dünya üzerinde birçok din vardır ve birçok kişi bunun sayısını merak eder. Belli başlı dinler çok net olsa da bazıları hakkında bilgi olmayabilir. Her bir dinin kendine has inanç şekilleri ve özellikleri vardır. Bu konulara ilgisi olanlar ise dünyada ne kadar din olduğunu, nasıl yaşandığını, ilk dinin ne olduğunu ve dünya üzerinde hangi dine ne kadar inanıldığını merak eder. Peki dünyada kaç din var? Bunlardan hangisi en çok inanılan? Konu ile ilgili tüm merak ettiklerinizi yazının devamında okuyabilirsiniz…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2025 - 13:05 Güncelleme: 28.01.2025 - 13:05
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        Dünyada kaç din var?
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        DÜNYADA KAÇ DİN VAR?

        İlk olarak “Dünyada kaç din var?” sorusunu yanıtlamak gerekir. Dünya genelinde kabul edilen ve yaygın olarak inanılan 4 farklı din vardır. Bunlar;

        ● İslamiyet

        ● Hristiyanlık

        ● Yahudilik

        ● Budizm

        Yukarıda verilen dinler farklı tarihlerde ortaya çıkmıştır. Farklı dinlerin inanış şekilleri ve düşünce yapılarıyla bilinen dinler, küçük ve büyük insan toplulukları tarafından kabul edilir.

        İLK GELEN DİN NEDİR?

        Peki ilk gelen din nedir? Hinduizm, dünyada yaygın olarak bilinen en eski din olarak kabul edilir. Yaygın şekilde günümüzde hâlâ uygulanır. Bu inanışın ve dinin herhangi bir dini metni ve kuruluşu bulunmaz. Ancak İbrahimi dinler içinde ilk olarak bilinen Yahudilik olarak kabul edilir. Sonrasında Hristiyanlık ve İslamiyet gelir. İlk İbrahimi din olan Yahudilik, kökenlerini İshak soyuna bağlar.

        Öte yandan bazı kaynaklarda ilk dinin Tevhid dini olduğu da bilinir. İlk insan ve ilk peygamber olarak kabul edilen Hz. Âdem Aleyhisselâm`a gönderilen bir dindir. Bazı sosyolojik araştırmalar da insanlıkta ilk dinin tevhid dini olduğunu göstermiştir. Yanı sıra çeşitli araştırmalarda yeryüzünde en ilkel insan cemiyeti olan Pigmeler üzerindeki incelemelerde “tek tanrı inancı” ortaya koyulur.

        HANGİ DİNİN KAÇ MENSUBU VAR?

        Bu konuda en sık sorulan sorulardan biri de “Hangi dinin kaç mensubu var?” şeklindedir. Söz konusu soruya açık bir şekilde yanıt vermek mümkün olmasa da bazı ortalama veriler mevcuttur. Bunları aşağıda görebilirsiniz;

        ● Hristiyanlık: %31

        ● Müslümanlık: %25

        ● İnançsızlar: %15,6

        ● Hindu: %15,2

        ● Budistlik: %6,6

        ● Halk dini: %5,6

        ● Yahudilik: %0,2

        DÜNYADA EN ÇOK HANGİ DİNE İNANILIYOR?

        Dünyada en çok hangi dine inanılıyor? Hristiyanlık, dünya dinlerinde en çok insan sayısına sahip din olarak kabul edilir. Dünya nüfusunun büyük kısmı Hristiyanlık iken onu ikinci sırada Müslümanlar takip etmektedir. İslam, günümüz dünyasında Orta Doğu bölgesinden en baskın ve yaygın din olarak bilinir. Yahudiler, dünyada yalnızca %0,2'lik bölümü oluşturur.

        KUR’AN-I KERİM’E GÖRE KAÇ DİN VAR?

        Peki Kur'an-ı Kerim'e göre kaç din var? İslam’a göre 3 din olduğu bilinir;

        ● İslamiyet

        ● Yahudilik

        ● Hristiyanlık

        İslam dinine göre tek tanrı inancı doğrudur. Burada sözü geçen Tanrı da yalnızca Allah’tır. İslamiyet’te Müslümanlar Hz.Muhammed’e, Hristiyanlar Hz. İsa’ya, Yahudiler ise Hz. Musa’ya inanır.

        DİN NEDİR?

        Dinler, insanların kutsal saydıkları Tanrıya ya da başka varlıklara olan inancını anlatır. İnsanlar açısından ele alınan din, “Allah'ın peygamberleri vasıtası eşliğinde insanlara duyurduğu inanç” şeklinde açıklanabilir. Bu açıdan bakıldığında din kavramı, insanlar için oldukça kutsal kabul edilen ve erişilmesi zor olan yücelik olarak dikkat çeker.

        Sözlük anlamı ile birlikte düşünüldüğünde din, çeşitli anlamlarıyla öne çıkar. Hesap, itaat, hüküm, teslimiyet, mükafat, kanun, yol, şeriat, ilahi yol, mezhep, üstün gelme ve benzeri sözcükler, din kapsamı üzerinden ele alınabilir. Bu bilgiden hareketle din eğer İslami açıdan ele alınırsa Allah katında İslam olarak kabul edilmiştir. Bununla beraber dünyanın birçok noktasında çeşitli inançlar vardır. Farklı anlam ve kelimeler üzerinden ifade edilen dinler vardır.

        KÜÇÜK KİTLELERE SAHİP FARKLI DİNLER

        ● Dürzilik

        ● Yezidilik

        ● Caynizm

        ● Candomble

        ● Zerdüştlük

        ● Raelizm

        ● Asatru

        ● Ateizm

        ● Sihizm

        ● Taoizm

        İslamiyet, Allah tarafından yeryüzüne getirilmiş son din olarak kabul edilir. Yahudilik ve Hristiyanlık ise İslamiyet’e göre daha eski olan ve insanlar tarafından bozulmuş dinler arasında kabul edilir. Ateizm ise Tanrı inancını kabul etmeme üzerine kuruludur.

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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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