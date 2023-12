New York Post'un haberine göre "My Heart Will Go On" şarkısıyla hafızalara kazınan Dion ablası Claudette, "Çok çalışıyor ancak artık kaslarını kontrol edemiyor" dedi.

"Ses telleri kastır, kalp de bir kastır" diyen Claudette, sendromun nadir görüldüğünü ve bu nedenle bilim insanlarının yeterince araştırma yapmadığını dile getirdi. 55 yaşındaki Celine Dion uzun zamandan sonra ilk kez Kasım ayında Las Vegas'taki hokey maçında görülmüştü.