SALVADOR DALİ VE ÖLEN KARDEŞİ
Ünlü Eriyen Saatler tablosu ile tanınan Dali, sürrealist bir sanat anlayışına sahipti. Zaman kavramı herkesten farklıydı, Paul Eluard'ın Portresi adlı eserinde çizdiği adam Dali'nin henüz tanışmadığı gelecekteki karısının eski kocası olduğunu düşünüyordu.
Dali sokaklarda yırtıcı bir hayvan olan Oselo ile geziyordu. Oselo'yu bir evcil hayvan gibi besliyor ve kendisi ondan imza isteyen hayranlarının kalemlerini çalması ile de biliniyor. Dali'nin yayınlanmış bir yemek tarifi kitabı olduğu birçok kişi tarafından bilinmiyor. Dali'nin ölen kardeşinin adı da Salvador'dur. Aslında ölen abisi olduğunu düşünüyor ve 5 yaşında abisinin mezarındayken bunu ona ailesi de söylemiştir.