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        Haberler Magazin Dünyaca ünlü futbolcu João Cancelo, Bodrum'da tatil yapıyor - Magazin haberleri

        João Cancelo, Bodrum'da

        Suudi Arabistan ekibi El-Hilâl ve Portekiz Millî Takımı'nda oynayan yıldız futbolcu João Cancelo, ailesiyle birlikte Bodrum'da tatil yapıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2025 - 19:22 Güncelleme: 10.07.2025 - 19:25
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        Yıldız futbolcu Bodrum'da
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        Barcelona, Manchester City, Bayern Münih ve Inter Milan gibi dünyanın önde gelen kulüplerinde forma giyen, şu sıralar ise Suudi Arabistan ekibi El-Hilâl ve Portekiz Millî Takımı'nda bek pozisyonunda görev yapan yıldız futbolcu João Cancelo, tatil için Türkiye'yi tercih etti.

        Ünlü futbolcu, eşi Daniela Machado ve kızlarıyla birlikte Bodrum'da tatilin keyfini çıkarıyor.

        João Cancelo, bir süre güneş altında uzanarak dinlendi, ardından ise Ege'nin serin sularında yüzerek serinledi.

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        Daniela Machado ve João Cancelo, tatillerini takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Joao Cancelo
        #BODRUM

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