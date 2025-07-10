Barcelona, Manchester City, Bayern Münih ve Inter Milan gibi dünyanın önde gelen kulüplerinde forma giyen, şu sıralar ise Suudi Arabistan ekibi El-Hilâl ve Portekiz Millî Takımı'nda bek pozisyonunda görev yapan yıldız futbolcu João Cancelo, tatil için Türkiye'yi tercih etti.

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Ünlü futbolcu, eşi Daniela Machado ve kızlarıyla birlikte Bodrum'da tatilin keyfini çıkarıyor.

João Cancelo, bir süre güneş altında uzanarak dinlendi, ardından ise Ege'nin serin sularında yüzerek serinledi.

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Daniela Machado ve João Cancelo, tatillerini takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.

Fotoğraflar: Instagram