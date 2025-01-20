Dünya Varlık Yönetim halka arz oluyor. Eşit dağıtım yöntemiyle yatırımcısına 65 milyon 200 bin lot vermeye hazırlanan firma 'DNYVA' kodu ile borsada işşem görecek. Firmanın halka arz büyüklüğü 3 milyar TL, halka açıklığı ise yüzde 35.96 olarak belirlendi. İşte, Dünya Varlık Yönetim olası lot dağıtımı ve diğer detaylar...