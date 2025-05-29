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        Haberler Yaşam Dünya turu hayaline pedal çevirerek 29 ülkeyi bisikletle gezdi

        Dünya turu hayaline pedal çevirerek 29 ülkeyi bisikletle gezdi

        Antalya'da memur emeklisi 62 yaşındaki Faruk Güngör, dünya turu yapma hayalinin peşinden koşarak bisikletle 29 ülkeyi dolaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 14:47 Güncelleme: 29.05.2025 - 14:47
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        62 yaşındaki memur emeklisi bisikletle 29 ülkeyi dolaştı
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        Antalya'da küçük yaşlardan itibaren bisiklet tutkusu bulunan 62 yaşındaki Faruk Güngör, devlet memuru olduktan sonra yıllarca işine bisikletle gitti.

        Toros Dağları'na hafta sonları giderek günlük ortalama 150-200 kilometre pedal çeviren Güngör, yıllık izinlerinde de Anadolu şehirlerini bisikletle gezmeye başladı.

        Yaklaşık 1 yıl önce emekli olduktan sonra hayalinin peşinden gitmeye karar veren Güngör, önce Suriye, İran, Irak, Ermenistan gibi komşu ülkeleri gezdi, ardından Rusya, Vietnam, Hindistan ve Pakistan'a bisikletle seyahat etti.

        Toplamda 29 ülkeyi bisikletiyle gezen Güngör, seyahatlerinde yaşadığı tüm anılarını ve maceralarını "bisikletiletur" adıyla kurduğu sosyal medya hesabından aktarıyor.

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        "ÖNCELİKLİ HEDEFİM JAPONYA'YA GİTMEK"

        Güngör, yıllarca masa başı iş yaptığını ve hayalinin hep yeni kültürler tanımak için bisikletiyle dünya turuna çıkmak olduğunu belirtti.

        Bu kararı aldığında eşi ve ailesinin diğer üyelerinin tepkisiyle karşılaştığını anlatan Güngör, "Onlar kararımı endişeyle karşıladılar. Anlayışla karşıladım. Daha önce kısa kısa yıllık izinlerimde geziler yapıyordum. Emekli olunca zaman kısıtlaması olmadan gezmeye başladım. Tüm kıtaları bisikletle gezme hayalimi gerçekleştirmek için pedal çevirmeye başladım. 10 yıllık planım sonunda tüm kıtaları görmek, kültürleri tanımak istiyorum. Öncelikli hedefim Japonya'ya gitmek. Ardından da Kuzey ve Güney Amerika'yı gezeceğim" dedi.

        Seyahatinde ilginç olaylar yaşadığını aktaran Güngör, "İran'dan Pakistan'a geçerken Belucistan'a (Pakistan'ın en büyük eyaleti) geçerken 5 gün polis karakolunda kaldım. Polis eşliğinde o bölgeyi geçtim. Pakistan'da büyük sel felaketine tanık oldum. Vietnam'da köy yollarında kayboldum, şiddetli yağış varken çamurun içerisinde çantamı düşürdüm. 5 saat kimsenin olmadığı bir ormanda çantamı aradım" diye konuştu.

        Kendisini pedal çevirirken mutlu hissettiğini dile getiren Güngör, bisikleti insanlara ulaşmada bir araç olarak kullandığını ve bu sayede farklı ülkelerden insanlarla dostluklar kurduğunu kaydetti.

        Güngör, bisikletle dünya turunun çok ekonomik olduğunu dile getirdi.

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        #bisikletle dünya turu
        #Faruk Güngör
        #bisiklet
        #Antalya
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