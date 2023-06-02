KİEV PRENSESİ OLGA

Tarihin en kanlı intikamına imza atan Olga bir kadının ne kadar acımasız olabileceğini gözler önüne sermiştir. Kiev Knezliğinin başında olan I. İgor ile evlenen Olga ve eşinin Svyatoslav isminde erkek çocukları dünyaya gelmiştir.

I. İgor Kiev Knezliğini yönettiği süre içerisinde Drevlian Doğu Slav Kabilesi, vergi vermek istemediğini dile getirerek isyana kalkışır. Bunun üzerine Drevlian Kabilesi'ne sefer düzenleyen I. İgor, Kabileyi vergi vermeye ikna eder. Ancak I. İgor daha sonra Drevlian Kabilesi'nden daha yüksek vergi talep eder ve yeniden sefere çıkar. Bunun üzerine Drevlian Kabilesi I. İgor'u işkence ile öldürür.

Bu haberi duyan Olga intikam yemini eder. Oğlu henüz 3 yaşında olduğu için devlet adamları ile beraber Olga yönetimi devralır. Drevlian prensi, Olga'ya kendisi ile evlenmesi için teklif gönderir. Bu teklifi fırsat bilen Olga, gelen elçilerin gemide kalmalarını ister ve elçileri canlı canlı toprağa gömer.

Olga daha sonra durumdan habersiz olan Drevlian prensine, teklifini kabul ettiğini ancak oraya gelebilmesi için Drevlian asilzadelerinin kendisine eşlik etmesini ister. Drevlian prensi bu teklifi kabul eder ve en seçkin asilzadeleri Olga'ya gönderir. Olga asilzadeleri hamamda yıkanmaya gönderir ve hepsini diri diri ateşe verir.

Tüm bunlarla yetinmeyen Olga, Drevlian'ların yanına giderek bir cenaze yemeği tertip eder ve aralarındaki kanlı savaşı bitirmeyi teklif eder. Yemek sırasında Olga, kendi askerlerine herhangi bir alkol almamasını emreder ve sarhoş olan Drevlianlar'dan tam 5000 kişi kılıçtan geçirerek öldürtür.

Olga Kiev'e döndükten sonra, Drevlian'lar elçi göndererek tahttan vazgeçtiklerini ve isterse vergi ödeyeceklerini söyler. Olga elçilere vergi istemediğini barışın simgesi olarak her evden 3 güvercin ve serçe istediğini söyler. Barış olacağına sevinen Drevlianlar kuşları gönderir, ancak Olga kuşlara sülfür kaplı kumaş bağlar ateşe vererek serbest bırakır. Güvercinler geldikleri yere dönerek bütün evleri ateşe verir. Çoğu Drevlian yanarak ölürken kaçanlar ya köle olur ya da asklerler tarafından öldürülür.