Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        63
        Galatasaray
        GS
        63
        Beşiktaş
        BJK
        39
        Trabzonspor
        TS
        37
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        36
        Kasımpaşa
        KSM
        35
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        34
        Rams Başakşehir
        İBFK
        33
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        31
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        30
        MKE Ankaragücü
        MKE
        29
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        28
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        28
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        27
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        26
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        26
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        24
        Gaziantep FK
        GFK
        24
        Tümosan Konyaspor
        KON
        22
        İstanbulspor
        İST
        11
        Haberler Spor Futbol Dünya Kupası ne zaman ve nerede oynanacak? FIFA 2026 Dünya Kupası maçları tarihleri - Futbol Haberleri

        Dünya Kupası ne zaman ve nerede oynanacak? Dünya Kupası maçları tarihleri

        Kanada'nın ilk kez ev sahipliğini yapacağı Dünya Kupası maçları, futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. ABD, Meksika ve Kanada'da oynanacak müsabakaların tarihleri belli oldu. Peki, Dünya Kupası ne zaman? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2024 - 13:45 Güncelleme: 06.02.2024 - 13:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          FIFA'nın en önemli futbol organizasyonu Dünya kupası, geçtiğimiz sene Arabistan'da oynandı. Fransa-Arjantin 2022 Dünya Kupası final maçı milyonlarca kişi tarafından izlendi. Çekişmeli geçen finali penaltılarla kazanan taraf Arjantin oldu. 4 senede bir düzenlenen organizasyon izleyicilerce 'Dünya kupası maçları ne zaman oynanacak' sorusunu akıllara getirdi. İşte, konuya ilişkin detaylar...

        • 2

          DÜNYA KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

          Dünya Kupası'nın son 32 turu maçları 28 Haziran-3 Temmuz 2026 tarihlerinde, son 32 turu maçları 28 Haziran-3 Temmuz 2026'da Amerika'da oynanacak.

        • 3

          9-11 Temmuz 2026'da oynanacak çeyrek finallerde Los Angeles, Kansas City, Miami ve Boston, 14-15 Temmuz'daki yarı finallerde Dallas ve Atlanta, 18 Temmuz'daki üçüncülük maçında ise Miami ev sahibi olacak.

          Dünya Kupası'nın final maçı, 19 Temmuz 2026'da ABD'nin New Jersey eyaletindeki 82 bin 500 kişilik MetLife Stadyumu'nda yapılacak.

        • 4

          DÜNYA KUPASINI EN ÇOK KAZANAN ÜLKELER

          Dünya Kupasını en çok kazanan ülkeler sırasıyla şöyle:

          Brezilya:5

          Almanya:4

          İtalya:4

          Arjantin:3

          Fransa:2

          Uruguay:2

          İngiltere:1

          İspanya:1

        • 5

          STADIN TARİHİ

          29 Haziran 1986 Dünya Kupası çeyrek final karşılaşmasında Azteca Stadı'nda oynanan maçta Arjantin İngiltere'yi 2-1 yenerek yarı finale yükselmişti. Arjantinli efsane oyuncu Diego Maradona 'Tanrı'nın eli' olarak nitelendirdiği golü atıp tarihe geçmişti.

          19 Temmuz 2026' da Dünya Kupası finalinin aynı stadda oynanacak olması akıllara 'Tarih tekerrür edecek mi? sorusunu getirdi.

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısı güvenlik güçlerinin başarılı müdahalesi ile önlendi: 2 terörist öldürüldü!
        Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısı güvenlik güçlerinin başarılı müdahalesi ile önlendi: 2 terörist öldürüldü!
        AFAD, artçı sarsıntıların sayısını açıkladı!
        AFAD, artçı sarsıntıların sayısını açıkladı!
        Deprem bölgesine 400 milyon liralık yeni destek
        Deprem bölgesine 400 milyon liralık yeni destek
        Bakan Yerlikaya'dan Kahramanmaraş'ta açıklamalar
        Bakan Yerlikaya'dan Kahramanmaraş'ta açıklamalar
        Enkazdaki kızının elini bırakmamıştı! O baba konuştu...
        Enkazdaki kızının elini bırakmamıştı! O baba konuştu...
        AK Partili Çelik: Yitirdiğimiz tüm canların acısını yüreğimizde hissediyoruz
        AK Partili Çelik: Yitirdiğimiz tüm canların acısını yüreğimizde hissediyoruz
        40 yakınını kaybeden çift Gümüşhane'de hayata tutundu
        40 yakınını kaybeden çift Gümüşhane'de hayata tutundu
        "Patlamalar oluyor! Ebrar Sitesi yıkıldı efendim!" Acının anonsu!
        "Patlamalar oluyor! Ebrar Sitesi yıkıldı efendim!" Acının anonsu!
        "Fay kırıkları ruhları da yerle bir etti"
        "Fay kırıkları ruhları da yerle bir etti"
        6 Şubat depremlerinin birinci yılı! Hayatını kaybedenler anılıyor
        6 Şubat depremlerinin birinci yılı! Hayatını kaybedenler anılıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        Sayılarla büyük yıkıma yol açan 6 Şubat depremleri
        Sayılarla büyük yıkıma yol açan 6 Şubat depremleri
        Süper Lig'de 24. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 24. haftanın panoraması
        "Doktorum" deyip girdiği evde felçli kadına cinsel saldırıda bulunmuştu! Pişkin savunma!
        "Doktorum" deyip girdiği evde felçli kadına cinsel saldırıda bulunmuştu! Pişkin savunma!
        İşte Cimbom'un yeni sol beki!
        İşte Cimbom'un yeni sol beki!
        “Kaşar” sözü 21 yıllık tazminatı yaktı
        “Kaşar” sözü 21 yıllık tazminatı yaktı
        Nüfus artış hızında sert düşüş
        Nüfus artış hızında sert düşüş
        Habertürk Anasayfa