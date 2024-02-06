Dünya Kupası ne zaman ve nerede oynanacak? Dünya Kupası maçları tarihleri
Kanada'nın ilk kez ev sahipliğini yapacağı Dünya Kupası maçları, futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. ABD, Meksika ve Kanada'da oynanacak müsabakaların tarihleri belli oldu. Peki, Dünya Kupası ne zaman? İşte detaylar...
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FIFA'nın en önemli futbol organizasyonu Dünya kupası, geçtiğimiz sene Arabistan'da oynandı. Fransa-Arjantin 2022 Dünya Kupası final maçı milyonlarca kişi tarafından izlendi. Çekişmeli geçen finali penaltılarla kazanan taraf Arjantin oldu. 4 senede bir düzenlenen organizasyon izleyicilerce 'Dünya kupası maçları ne zaman oynanacak' sorusunu akıllara getirdi. İşte, konuya ilişkin detaylar...
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DÜNYA KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?
Dünya Kupası'nın son 32 turu maçları 28 Haziran-3 Temmuz 2026 tarihlerinde, son 32 turu maçları 28 Haziran-3 Temmuz 2026'da Amerika'da oynanacak.
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9-11 Temmuz 2026'da oynanacak çeyrek finallerde Los Angeles, Kansas City, Miami ve Boston, 14-15 Temmuz'daki yarı finallerde Dallas ve Atlanta, 18 Temmuz'daki üçüncülük maçında ise Miami ev sahibi olacak.
Dünya Kupası'nın final maçı, 19 Temmuz 2026'da ABD'nin New Jersey eyaletindeki 82 bin 500 kişilik MetLife Stadyumu'nda yapılacak.
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DÜNYA KUPASINI EN ÇOK KAZANAN ÜLKELER
Dünya Kupasını en çok kazanan ülkeler sırasıyla şöyle:
Brezilya:5
Almanya:4
İtalya:4
Arjantin:3
Fransa:2
Uruguay:2
İngiltere:1
İspanya:1
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STADIN TARİHİ
29 Haziran 1986 Dünya Kupası çeyrek final karşılaşmasında Azteca Stadı'nda oynanan maçta Arjantin İngiltere'yi 2-1 yenerek yarı finale yükselmişti. Arjantinli efsane oyuncu Diego Maradona 'Tanrı'nın eli' olarak nitelendirdiği golü atıp tarihe geçmişti.
19 Temmuz 2026' da Dünya Kupası finalinin aynı stadda oynanacak olması akıllara 'Tarih tekerrür edecek mi? sorusunu getirdi.