FIFA'nın en önemli futbol organizasyonu Dünya kupası, geçtiğimiz sene Arabistan'da oynandı. Fransa-Arjantin 2022 Dünya Kupası final maçı milyonlarca kişi tarafından izlendi. Çekişmeli geçen finali penaltılarla kazanan taraf Arjantin oldu. 4 senede bir düzenlenen organizasyon izleyicilerce 'Dünya kupası maçları ne zaman oynanacak' sorusunu akıllara getirdi. İşte, konuya ilişkin detaylar...