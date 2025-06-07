Dünya Kupası Elemeleri'nde sonuçlar: Norveç, İtalya karşısında rahat kazandı!

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerinde üçüncü hafta maçları başladı.

Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 16 takımın belirleneceği elemelerin üçüncü haftasında 6 maç yapıldı.

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Günün öne çıkan maçında Norveç, sahasında İtalya'yı Alexander Sörloth, Antonio Nusa ve Erling Haaland'ın ilk yarıda attığı gollerle 3-0 yendi.

Fenerbahçeli Dominik Livakovic'in kalesini koruduğu Hırvatistan ise deplasmanda Cebelitarık'ı Mario Pasalic, Ante Budimir, Franjo Ivanovic (2), Andrej Kramaric (2) ve Ivan Perisic'in kaydettiği gollerle 7-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

A Milli Futbol Takımı'nın ilk maçına 4 Eylül'de çıkacağı elemelerde alınan sonuçlar şöyle: REKLAM I Grubu Estonya-İsrail: 1-3 Norveç-İtalya: 3-0 J Grubu Kuzey Makedonya-Belçika: 1-1 Galler-Lihtenştayn: 3-0 L Grubu Çekya-Karadağ: 2-0 Cebelitarık-Hırvatistan: 0-7