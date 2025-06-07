Dünya Kupası Elemeleri'nde sonuçlar: Norveç, İtalya karşısında rahat kazandı!
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerinde üçüncü hafta maçları başladı. Günün öne çıkan maçında Norveç, sahasında İtalya'yı Alexander Sörloth, Antonio Nusa ve Erling Haaland'ın ilk yarıda attığı gollerle 3-0 yendi.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerinde üçüncü hafta maçları başladı.
Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 16 takımın belirleneceği elemelerin üçüncü haftasında 6 maç yapıldı.
Günün öne çıkan maçında Norveç, sahasında İtalya'yı Alexander Sörloth, Antonio Nusa ve Erling Haaland'ın ilk yarıda attığı gollerle 3-0 yendi.
Fenerbahçeli Dominik Livakovic'in kalesini koruduğu Hırvatistan ise deplasmanda Cebelitarık'ı Mario Pasalic, Ante Budimir, Franjo Ivanovic (2), Andrej Kramaric (2) ve Ivan Perisic'in kaydettiği gollerle 7-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti.
A Milli Futbol Takımı'nın ilk maçına 4 Eylül'de çıkacağı elemelerde alınan sonuçlar şöyle:
I Grubu
Estonya-İsrail: 1-3
Norveç-İtalya: 3-0
J Grubu
Kuzey Makedonya-Belçika: 1-1
Galler-Lihtenştayn: 3-0
L Grubu
Çekya-Karadağ: 2-0
Cebelitarık-Hırvatistan: 0-7