Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası Türkiye'nin zirvesi Erciyes'te

FIM tarafından 2004 yılından bu yana İsveç, İsviçre, Finlandiya, Norveç gibi Avrupa'nın en iyi kayak merkezlerinde yapılan Kar Motosikleti Dünya Şampiyonası bu yıl Erciyes Kayak Merkezi Tekir Kapı bölgesinde özel olarak hazırlanan pistte gerçekleşecek. Şampiyona 1350 metre uzunluğundaki parkur içerisinde atlama rampaları ve zorlu virajlarla adrenalin tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatacak. Şampiyonanın yanı sıra ATV ve Motosnow kategorilerinin de yer aldığı Erciyes Cup ile 60 sporcu aynı pistlerde çivili lastiklerle farklı bir heyecan oluşturacak.