Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası Türkiye'nin zirvesi Erciyes'te
Dünyanın en iyi kar motosikleti yarışçıları SNX Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası ile 8-10 Mart'ta Türkiye'nin zirvesi Erciyes'te düzenlenecek... Kar motosikletinin en hızlılarının mücadele ettiği dünya şampiyonasının açılış yarışları ve onlarca aktivitenin yer aldığı Erciyes KışFest Mart'ta Erciyes'i ısıtacak
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Dünyanın en prestijli ekstrem spor organizasyonlarından SNX Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Erciyes Kayak Merkezi’nde birbirinden ünlü yarışçıları buluşturacak.
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Ülkemizi ilk kez snowboard, snowkite, kar voleybolu gibi branşlarda dünya kupaları ve Avrupa kupaları ile tanıştıran Erciyes, kış turizminin amiral gemisi olarak Türkiye'yi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmeye devam edecek.
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Dünya Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından dünyanın en prestijli yarışlarından biri olarak kabul edilen Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası, Türkiye Motosiklet Federasyonu destekleri ile Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş. tarafından Türkiye'de ilk kez yapılacak.
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Dünyanın en iyi snowcross sporcularının yarışacağı şampiyona 9-10 Mart 2024 tarihlerinde Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenecek. Son teknoloji teleferikleri, uluslararası standartlarda pistleri, modern konaklama tesisleri ve ulaşım imkanları ile Türkiye'nin en büyük kayak merkezi olan Erciyes'in 112 km uzunluğunda 41 pisti, 2'si gondol olmak üzere 19 adet mekanik tesisi bulunuyor.
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FIM tarafından 2004 yılından bu yana İsveç, İsviçre, Finlandiya, Norveç gibi Avrupa'nın en iyi kayak merkezlerinde yapılan Kar Motosikleti Dünya Şampiyonası bu yıl Erciyes Kayak Merkezi Tekir Kapı bölgesinde özel olarak hazırlanan pistte gerçekleşecek. Şampiyona 1350 metre uzunluğundaki parkur içerisinde atlama rampaları ve zorlu virajlarla adrenalin tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatacak. Şampiyonanın yanı sıra ATV ve Motosnow kategorilerinin de yer aldığı Erciyes Cup ile 60 sporcu aynı pistlerde çivili lastiklerle farklı bir heyecan oluşturacak.
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İki gün sürecek olan şampiyona tüm dünyada seyirciye ulaşırken Amerika'da CBS Sport, Avrupa'da Sport TV Network, Eurosport, Asya'da ve Güney Amerika'da Fox Sport kanallarında yayınlanacak.
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