Dünya genelinde her hafta 1 dil yok oluyor! Peki bir dil neden ölür?

Küçük bir köy topluluğunda 90 kişi tarafından konuşulan bir dil, 30 yıl içinde yarı yarıya nasıl azalır? Dil, kimlik ve prestij arasında sıkışan bu süreç bize, dillerin biyolojik sistemlerden farklı olarak sosyal dinamiklerle nasıl yok olduğunu gösteriyor. İşte detaylar!