Dünya 4'üncüsü olduk

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün (UN Tourism) yayımladığı Mayıs 2025 Dünya Turizm Barometresi’ne göre Türkiye, 2024'te; 56.7 milyon yabancı ziyaretçiyle, dünyada en çok turist ağırlayan 4'üncü ülke oldu.

Bir önceki yıla göre bir basamak yükselerek 5'inci sıradan 4'üncü sıraya çıkan Türkiye, bu alandaki istikrarlı yükselişini sürdürdü. 2024 yılı toplam ziyaretçi sayımız ise 62.3 milyona ulaştı.

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2025'İN İLK ÇEYREĞİNDE EN ÇOK HANGİ ÜLKEDEN TURİST GELDİ? ♦ İran... 733 bin ♦ Rusya Federasyonu... 601 bin ♦ Almanya... 572 bin ♦ Bulgaristan... 506 bin ♦ Birleşik Krallık... 304 bin

Doğal alarak yaz aylarında turist sayısı daha da artacak. Bu arada; belli ülkelerin nüfusları genel olarak ülkemizde belli destinasyonlarda tatil yapıyor. Örneğin Ruslar; Antalya çevresini, İngilizler ise Fethiye - Bodrum güzergâhında yer alan tatil merkezleri tercih ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025'in ilk çeyrekteki turizm verilerini 30 Nisan 2025'de düzenlediği basın toplantısında açıkladı.

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Tatil merkezleri, turistlere; gastronomiden arkeolojik alanlara kadar paket halinde bir kültür yolculuğu sunuyor. Türkiye’nin dört bir yanına yayılan zengin mutfağını keşfetmeye davet eden ve bir gastronomi destinasyonu olarak konumlanan Liberty Signa, Ege güneşiyle olgunlaşan yerel malzemeleri ve Ege’nin kendine has mutfak kültürünü odağına alan yaklaşımıyla dikkat çekiyor. Turistlere yalnızca Türkiye’nin çok katmanlı lezzet coğrafyasını sunmakla kalmıyor, aynı zamanda Fethiye’nin doğal ve kültürel mirasını sofralara taşıyor.

Farklı mutfak kültürlerinden ilham alan restoranlarıyla gastronomiye evrensel bir bakış sunmanın yanı sıra aynı zamanda Ege’nin karakteristik tatlarıyla yerel kimliğini güçlü biçimde ortaya koyuyor. Ege’den Asya’ya, Anadolu’dan Akdeniz’e uzanan lezzet duraklarında tabağın ardındaki hikâyeleri keşfetme fırsatı bulunuyor. Antik Likya Yolu’nun başlangıcına yakın konumuyla doğa yürüyüşleri de bir hayli tercih ediliyor. Fethiye’nin Üzümlü Köyü’nde el dokuma geleneğini sürdüren Dastarhane ile iş birliği yapan Liberty Signa, 'Dastar' adlı bu özel kumaşın modern tasarımlarla buluşmasına katkı sağlarken hem kültürel mirasın yaşatılmasına hem de yerel ekonominin desteklenmesine öncülük ediyor. Genel Müdür Tamer Dolanay, gastronomiyi yalnızca damakta kalan bir tat değil; kültürü, coğrafyayı, üreticiyi ve zamanı anlatan çok katmanlı bir dil olarak tanımlıyor. Dolanay, turizm sektöründeki gelişmelerden memnun olduklarını ve sezon beklentilerinin yüksek olduğunu vurguluyor. Ömer Canbay - Serap Garipoğlu Akın - Tamer Dolanay Executive Chef Ömer Canbay ise gastronomiye olan tutkusunu ve yaklaşımını şu sözlerle ifade ediyor: Her tabak, bir hikâye anlatır. Bizim görevimiz, bu hikâyeyi en iyi şekilde misafirlerimize sunmak. Yerel malzemeleri kullanarak, geleneksel tarifleri modern dokunuşlarla harmanlamak hem geçmişe saygı göstermek hem de geleceğe ilham vermek anlamına geliyor.