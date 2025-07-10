Reyting sonuçları 9 Temmuz 2025: Dünün reyting sonuçları ile Total ve AB birincisi kim oldu?
Dün gündüz kuşağında birçok program izleyicisiyle buluştu. Akşam kuşağında ise birbirinden farklı yapımlar ekranlara geldi. Kanal D'de Password, Now TV'de Yetenek Sizsiniz ve TV8'de MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle seyirci karşısına çıktı. Show TV'de Güldür Güldür Show ekrana gelirken, TRT 1'de PSG-Real Madrid maçı futbolseverlerle buluştu. ATV'de Çin Seddi ve Star TV'de Salak Milyoner filmleri yayınlandı. Peki, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte 9 Temmuz 2025 reyting sonuçları birincisi...
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9 Temmuz Çarşamba akşamı Kanal D’de Password, Now TV’de Yetenek Sizsiniz, TV8’de MasterChef Türkiye, TRT 1’de PSG-Real Madrid maçı, Show TV'de Güldür Güldür Show, ATV’de Çin Seddi ve Star TV’de Salak Milyoner yapımları izleyici karşısına çıktı. İzledikleri yapımların Total, AB sıralamasını öğrenmek isteyenler ‘’Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 9 Temmuz 2025 Reyting sonuçları sıralaması…
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9 TEMMUZ 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
9 Temmuz 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecektir.
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9 TEMMUZ 2025 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI
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9 TEMMUZ 2025 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
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