Dul ve yetim bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2025 Kurban Bayramı dul ve yetim ikramiyesi ne kadar?

Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanacak olanlar arasında dul ve yetim maaşı alanlarda var. Emeklilerin refahını artırmak için 2018'de uygulanmaya başlayan bayram ikramiyesiyle, emeklilere ve hak sahiplerine Ramazan ve Kurban bayramları olmak üzere yılda iki defa ödeme yapılıyor. Peki Dul ve yetim bayram ikramiyesi ne zaman ve ne kadar yatacak, ödeme nasıl alınır?