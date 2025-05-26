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        Haberler Bilgi Yaşam Dul ve yetim bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2025 Kurban Bayramı dul ve yetim ikramiyesi ne kadar?

        Dul ve yetim bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2025 Kurban Bayramı dul ve yetim ikramiyesi ne kadar?

        Dul ve yetim bayram ikramiyesi ödeme tarihleri araştırılıyor. Kurban Bayramı ikramiyesinden dul ve yetim maaşı alanlarda faydalanıyor. Ödeme tarihi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yada SGK tarafından açıklanacak. Tahsis numarasının son rakamına göre ödemeler yapılacak. Peki Dul ve yetim bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2025 Kurban Bayramı dul ve yetim ikramiyesi ne kadar?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.05.2025 - 10:35 Güncelleme: 26.05.2025 - 10:35
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        • 1

          Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanacak olanlar arasında dul ve yetim maaşı alanlarda var. Emeklilerin refahını artırmak için 2018'de uygulanmaya başlayan bayram ikramiyesiyle, emeklilere ve hak sahiplerine Ramazan ve Kurban bayramları olmak üzere yılda iki defa ödeme yapılıyor. Peki Dul ve yetim bayram ikramiyesi ne zaman ve ne kadar yatacak, ödeme nasıl alınır?

        • 2

          DUL VE YETİM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

          2025 yılı Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödemelerinin bayramdan yaklaşık bir hafta önce yatırılması öngörülüyor. Bu kapsamda ödemelerin 2 Haziran 2025 Pazartesi günü emeklilerin hesaplarında olması bekleniyor.

          Bu kapsamda Dul ve yetim bayram ikramiyesinin emekli bayram ikramiyelerinin yatacağı tarihte ödenmeye başlanması ön görülüyor. Ödeme tarihi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yada SGK tarafından açıklanacak. Tahsis numarasının son rakamına göre ödemeler yapılacak.

        • 3

          EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNİ KİMLER ALACAK?

          Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alıyor.

        • 4

          BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

          Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri, 4 bin TL olarak ödenecek. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda emekli ikramiyeleri 4 bin TL'ye yükselmişti.

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