Düğünde başlayan husumet eve silahlı baskınla bitti

Mersin'in Tarsus ilçesinde iki ay önce bir düğünde çocuklar arasında yaşanan kavganın ardından aralarında husumet başlayan Demirkol ve Polat aileleri, dün yeniden karşılaşarak tartışma yaşadı.

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Tarafların çevredekiler tarafından sakinleştirildiği olayın ardından bugün Polat ailesinin yaşadığı Yenice Mahallesi Değirmen Sokaktaki evine silahlı baskın düzenlendi. Baskın sırasında çıkan çatışmada Hasan Polat (48) ile kardeşi Yalçın Polat (42) olay yerinde hayatını kaybetti.

Hüseyin Polat (45) ve Şehmuz Demirkol (39) ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlatıldı.