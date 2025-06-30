Düğün dönüşü kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Düğün dönüşü kaza: 1 ölü, 3'ü ağır 6 yaralı
Van'ın Gürpınar ilçesinde düğün dönüşü hafif ticari kamyonetin takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 3'ü ağır 6 kişi yaralandı
Van'ın Gürpınar ilçesi Mollahüseyin Mahallesi yakınlarında saat 00.55 sıralarında meydana gelen kazada, E.D. yönetimindeki hafif ticari kamyonet şarampole yuvarlandı.
Kazada, Ayşe Demir (30) hayatını kaybederken, 3'ü ağır 6 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.