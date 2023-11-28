Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Düğün Dernek filmi konusu nedir? Düğün Dernek oyuncuları kimler ve ne zaman çekildi?

        Düğün Dernek filmi konusu nedir? Düğün Dernek oyuncuları kimler?

        Düğün Dernek filmi 28 Kasım Salı akşamı televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerini Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in paylaştığı Düğün Dernek filmi Selçuk Aydemir tarafından kaleme alınıp beyaz perdeye aktarılmıştır. Peki, "Düğün Dernek filmi konusu nedir? Düğün Dernek oyuncuları kimler?" İşte Düğün Dernek filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2023 - 19:13 Güncelleme: 28.11.2023 - 19:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Vizyona girdiği 2013 yılında 6.980.070 milyon izleyiciye ulaşarak yılın en çok izlenen komedi filmi olan Düğün Dernek, televizyon ekranlarında seyirci karşısına çıkıyor. Filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Selçuk Aydemir üstlenmektedir. Peki, "Düğün Dernek filmi konusu nedir? Düğün Dernek oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" İşte Düğün Dernek filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

        • 2

          DÜĞÜN DERNEK FİLMİ KONUSU

          Sivaslı Tarık ve Letonyalı Nugesha'nın aynı ülkede çalışabilmesi için acilen evlenmesi gerekir. Ancak damadın babası İsmail için dört dörtlük bir düğün yapılması şarttır. Sivas'ta düğün gelenekleri ağırdır ve İsmail'in de imkanları dardır. Ancak İsmail'in can yoldaşları ve tüm Sivas düğün için seferber olur.

        • 3

          DÜĞÜN DERNEK FİLMİ OYUNCULARI

          Ahmet Kural - Tüpçü Fikret

          Murat Cemcir - Çetin (Çeto)

          Rasim Öztekin - İsmail

          Zerrin Sümer - Şengül Teyze

          Jelena Bolic - Marika

          Barış Yıldız - Muallim Saffet (Öğretmen)

          Devrim Yakut - Hatice

          Şinasi Yurtsever - Yılmaz

          İnan Ulaş Torun - Damat Tarık

          Erol Aksoy - Nazmi Emmi (Amca)

          Kemal İnci - İsmail'in abisi

          Reyhan İlhan - İsmail' in yengesi

          Lelde Dreimane - Marika'nın arkadaşı

          Toms Liepajnieks - Marika'nın arkadaşının sevgilisi

          Rihard Lepels - Marika'nın gerçek nişanlısı

          DÜĞÜN DERNEK NEREDE ÇEKİLDİ?

          Düğün Dernek filminin çekimleri İstanbul, Sivas ve Erzican'da yapıldı. Çekimler için Erzincan'ın Kemaliye ilçesi seçildi.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Denizbank’tan Seçil Erzan açıklaması
        Denizbank’tan Seçil Erzan açıklaması
        Denizbank’tan 20 soru 20 yanıt
        Denizbank’tan 20 soru 20 yanıt
        Bu fotoğraf karesi soruşturmaya girdi!
        Bu fotoğraf karesi soruşturmaya girdi!
        Yılbaşı rallisi olacak mı?
        Yılbaşı rallisi olacak mı?
        Anne babalar yapay zekaya dikkat!
        Anne babalar yapay zekaya dikkat!
        Buruk'tan Davinson Sanchez açıklaması!
        Buruk'tan Davinson Sanchez açıklaması!
        Ünlü fenomenlere örgüt soruşturması!
        Ünlü fenomenlere örgüt soruşturması!
        Arda Turan ile Seçil Erzan'ın tam konuşma metni!
        Arda Turan ile Seçil Erzan'ın tam konuşma metni!
        Yapay Zeka köprüye neden battaniye astı?
        Yapay Zeka köprüye neden battaniye astı?
        Galatasaray, Manchester United'ı ağırlayacak
        Galatasaray, Manchester United'ı ağırlayacak
        Elmas nine 124 yaşında hayatını kaybetti
        Elmas nine 124 yaşında hayatını kaybetti
        Ferdi'ye dev talip!
        Ferdi'ye dev talip!
        Kuzey Kore'de 67 yıl sonra bir ilk
        Kuzey Kore'de 67 yıl sonra bir ilk
        Fenerbahçe'de kadro şekilleniyor
        Fenerbahçe'de kadro şekilleniyor
        İSKİ'den açıklama geldi! İşte baraj doluluk oranı!
        İSKİ'den açıklama geldi! İşte baraj doluluk oranı!
        Babasının son halini paylaştı: Benim adamım
        Babasının son halini paylaştı: Benim adamım
        Avustralya'da yasaklanıyor
        Avustralya'da yasaklanıyor
        Bakan Göktaş'tan Zerrin Özer'e ziyaret
        Bakan Göktaş'tan Zerrin Özer'e ziyaret
        Hangi prim borcu silinecek?
        Hangi prim borcu silinecek?
        Habertürk Anasayfa