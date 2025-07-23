Dua Lipa ve Callum Turner Palermo'da aşk tazeledi
Geçtiğimiz aylarda nişanlanan Dua Lipa ile Callum Turner, İtalya'nın Palermo kentinde tatil yapıyor
Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa, geçtiğimiz aylarda nişanlandığı oyuncu Callum Turner ile İtalya tatiline devam ediyor.
Ünlü çift, Palermo sokaklarında birlikte pozlar vererek romantik anlarını ölümsüzleştirdi.
Dua Lipa, aynı zamanda çıktıkları tekne gezisinden kareleri de sosyal medya hesabından paylaştı.
Bol güneşli havanın ve denizin tadını çıkaran çiftin keyifli halleri dikkat çekti.
Dua Lipa, paylaşımına; "Palermo’da ben" notunu düştü.
Fotoğraflar: Instagram