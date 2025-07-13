Dua Lipa ile nişanlısı Callum Turner parkta aşka geldi

Dua Lipa ve nişanlısı Callum Turner, Londra'daki Hyde Park'ta keyifli bir gezi yaparken görüntülendi. Çift, Neil Young'ın konseri için parktaydı.

29 yaşındaki şarkıcı, 35 yaşındaki oyuncu sevgilisi Callum Turner ile birlikte mutluluğunu ortaya koyan pozlar verdi.

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Festival alanında yürürken el ele tutuşan ikili, birbirlerine sarılıp öpüşürken objektiflere yansıdı.

Geçen yıl aralık ayında Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Lipa ile Turner'ın nişanlandığı ortaya çıkmış, ancak çift bu haberlere dair yorum yapmamıştı.

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Dua Lipa, geçen ay nişanlandıklarını duyurduktan sonra Callum Turner ile çocuk sahibi olmayı da çok istediğini açıkladı.

Ağustos ayında 30 yaşına girecek olan şarkıcı; "Bir gün çocuk sahibi olmayı çok isterim ama bu, ne zaman uygun bir zaman bulacağım sorusu gibi sürekliliği olan bir soru. İşime nasıl uyacağı, turneye çıkarsam nasıl olacağı ve ne kadar izin almam gerekeceği gibi şeyler var" diyerek çocuk sahibi olmanın kariyerinde yaratacağı sorunlardan endişeli olduğunu dile getirdi.