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        Haberler Gündem Çevre DSİ'den Doğu Karadeniz'e 7.5 milyar TL'lik yatırım | Son dakika haberleri

        DSİ'den 2024'te Doğu Karadeniz'e 7.5 milyar TL'lik yatırım

        Devlet Su İşleri (DSİ) Trabzon 22'nci Bölge Müdürü Fatih Kişi, "Doğu Karadeniz'in bu zorlu coğrafyasında sorumlu olduğumuz illerimize 2024 yılında toplamda 7.5 milyar TL'lik yatırım yaptık" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 11:36 Güncelleme: 10.01.2025 - 11:37
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        DSİ'den Doğu Karadeniz'e 7.5 milyar TL'lik yatırım
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        Devlet Su İşleri (DSİ) Trabzon 22'nci Bölge Müdürü Fatih Kişi, Doğu Karadeniz'e 2024 yılında toplamda 7.5 milyar TL'lik yatırım yaptıklarını belirtti.

        10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın çalışanları ile bir araya gelen DSİ Trabzon 22'nci Bölge Müdürü Fatih Kişi, DSİ Bölge Müdürlüğü'nün çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        DSİ Bölge Müdürlüğü'nün Trabzon başta olmak üzere bölgede toplamda 5 ile hizmet verdiğine dikkat çeken Kişi, "Bölge Müdürlüğü Trabzon başta olmak üzere; Rize, Giresun, Gümüşhane ve Bayburt illerinde hizmet vermektedir. Karadeniz'in bu zorlu coğrafyasında sorumlu olduğumuz bu illerimize 2024 yılında toplamda 7.5 milyar TL'lik yatırım yaptık. Bölge genelinden başlayacak olursak, Bayburt ilimizde Uluçayır ve Pınargözü, Giresun ilimizde Çalgan, Gümüşhane ilimizde ise Bahçeli ve Aktutan göletlerini tamamladık. 2024 yılında 25 bin 440 dekar zirai tarım arazisini daha sulamaya açarak, toplamda 527 bin dekar araziyi su ile buluşturmuş olduk" dedi.

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        "730 DEKAR ARAZİDE TAŞKIN RİSKİNİ AZALTMIŞ OLDUK"

        730 dekar arazide taşkın riskinin azaltıldığını belirten Kişi, "Taşkın bölgesi olmamız sebebiyle zaman zaman mevsim ortalamaların üzerinde aşırı yağışlar almaktayız. Bu yağışların neticesinde suyu kontrol etmenin çok güç olduğu bu coğrafyada taşkınlarla mücadele konusunda önemli yatırımlar yapmaktayız. Bu minvalde 2024 yılında bölge genelinde 75 taşkın kontrol inşaatımızı tamamladık ve böylelikle 106 yerleşim yeri ve 730 dekar arazide taşkın risklerini azaltmış olduk. Taşkınlarla mücadele konusunda bölge illerimizde uyguladığımız yenilikçi yapılarımızla da örnek olmaya devam ediyoruz. Trabzon, Rize ve Giresun gibi aşırı yağış alan illerimizde inşa ettiğimiz sel tırmıkları, geçirgen tersip bentleri, moloz bariyerleri ve sel kapanları başarıyla çalışarak, taşkın hasarlarının en aza indirilmesi konusunda bizlere önemli avantajlar sağlamaktadır" diye konuştu.

        "125 TAŞKIN ERKEN UYARI İSTASYONUNU İŞLETMEYE ALDIK"

        Bölgede erken uyarı sisteminin devreye alındığını kaydeden Kişi, "Taşkınlarla mücadele sadece duvar yapmaktan ibaret değildir. Bölge illerimizde taşkın erken uyarı istasyonları kurduk. Geldiğimiz noktada Trabzon'da 34, Rize'de 35, Giresun'da 49, Gümüşhane'de 5 ve Bayburt'ta 2 olmak üzere toplamda 125 istasyonumuzu işletmeye aldık. Bu sistemlerimizle birlikte aşırı yağışlar sonrası derelerimizdeki ani su yükselmeleri, sistemimizdeki radar sensörler vasıtasıyla ilgili birimlerimize SMS yoluyla geliyor. Sistemin üzerindeki gece görüşlü kameralar sayesinde anlık görüntüler alınıyor ve riskli bir durum varsa yerleşim yerindeki yerel yöneticilere, vatandaşlara burada tehlike olduğu SMS yoluyla ve diğer duyuru sistemleriyle bildiriliyor. Hepimizin bildiği üzere Trabzon ilimizde geçmiş yıllarda önemli taşkın tecrübeleri yaşamız bir ilimiz. Yaşanan bu acı afetlerinin tekrarlanmaması için Trabzon ilimizde 2024 yılında 2 milyar 251 milyon TL tutarında bir yatırım yaparak, merkez ve ilçelerde toplam 28 adet taşkın kontrol tesisimizi tamamladık. İnşa ettiğimiz bu tesislerimizle de 44 meskun mahalde taşkın risklerini azaltmış olduk" dedi.

        "TRABZON'DA 212 KÖPRÜ İNŞA ETTİK"

        Kişi, Trabzon'da 212 köprü inşa edildiğini aktararak, "DSİ tarafından vatandaşlarımızın ve dolayısıyla yerel yönetimlerin talepleri doğrultusunda Trabzon ilimizde son 2 yılda 30'u yaya, 182'si araç olmak üzere toplamda 212 köprü inşa ettik. Trabzon ilimizde inşa edilen bu köprülerin toplam uzunluğu 2 bin 544 metreyi bulmaktadır. Bu da neredeyse Trabzon hava alanı pistine eşdeğerdir. Bu inşaatlarımızda toplamda yaklaşık 40 bin metreküp beton ve 4 bin ton demir kullanılırken, bu malzemelerle de orta ölçekli bir futbol stadyumu inşa edilebilmektedir" diye konuştu.

        "TAŞKIN MÜZESİ'Nİ YAKLAŞIK 100 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ"

        Taşkın Müzesi'ni 2020 yılından bu yana yaklaşık 100 bin kişinin ziyaret ettiğini ifade eden Kişi, "İnteraktif yönüyle dünyada bir ilk olan Taşkın Müzesi'ni Trabzon'da kurarak, bu taşkın bilincini yediden yetmişle herkeste oluşmasını hedefledik. 'Taşkına sebebiyet vermemek', 'taşkından korunmak' ve 'taşkın anındaki davranışlarla' ilgili aktivasyon alanlarını içinde barındıran müzemiz kurulduğu 2020 yılından bu yana yaklaşık 100 bin ziyaretçisine bu taşkın bilincini oluşturma gayreti içerisinde oldu. Vatandaşlarımızın hafızalarında yer edinecek bir taşkın farkındalığı bizim için en önemli yatırım olacaktır" dedi.

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        #Devlet Su İşleri
        #dsi
        #DOĞU KARADENİZ
        #taşkın müzesi
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