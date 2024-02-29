Drea de Matteo: Müstehcen fotoğraflarımla 5 dakikada kredi borcumu ödedim

16 yaşında Alabama adında bir kızı ve 12 yaşında Waylon adında bir oğlu olan Drea de Matteo, sözlerine şöyle devam etti: Son üç yılda işler değişti. Çocuklarım her zaman bir numaralı odak noktam oldu. Bunun kulağa çılgınca ve biraz tembelce gelebileceğini biliyorum ancak ben evde oturan annelerin ve çocuklarını büyütmeyi gerçekten seven kadınların büyük bir destekçisiyim. Oyunculuk ile bunu dengeledim ve hem anneliğimi hem de işimi sürdürdüm. 52 yaşındayım. Kariyerimi değiştiriyorum ve yeni şeyler keşfediyorum çünkü kendi sektörüm benim vahşi olduğumu düşünüyor.