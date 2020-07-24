Doya Doya Moda kim elendi? 24 Temmuz Doya Doya Moda kim birinci oldu? soruları yarışmanın 24 Temmuz Cuma yani bugün yapılan haftanın finalinde merak ediliyor. Ekranların yeni moda yarışması olarak ön plana çıkan Doya Doya Moda'da büyük beden sahibi kadınların şık ve doğru şekilde kendilerini ifade etmeleri isteniyor. İşte Doya Doya Moda'nın 24 Temmuz'daki son bölümünde yaşananlar...

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda'da haftanın elenen ismi jüri üyelerinden en düşük oyu alan Aylin oldu.

DOYA DOYA MODA BİRİNCİSİ KİM OLDU? 24 TEMMUZ 2020

Doya Doya Moda 24 Temmuz haftanın birincisi Birben oldu ve altın kolyenin sahibi oldu.